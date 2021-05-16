Filistin bayrağı paylaşan Türk siyasetçi ihraç edildi

2015’ten 2019’un sonlarına kadar ÖVP’de çeşitli görevler yürüttüğünü belirten Yiğit, 2 yıldan fazla merkezi yönetimde yer aldığını, bununla beraber partinin gençlik kollarında aktif bir şekilde faaliyetler de bulunduğunu, son olarak Viyana’nın 10’uncu bölgesinde partinin gençlik teşkilatının başkanlığına getirildiğini anlattı. Yiğit, ailevi nedenlerden ötürü partideki çalışmalarına yaklaşık bir yıl ara verdiğini daha sonra Haziran 2020’de yeniden üye olarak, parti içi birçok faaliyete katıldığını dile getirdi. Facebook’daki profil resminde Filistin bayrağı ve ‘Özgür Filistin’ ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, bu durum üzerine aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) bir milletvekilinin bu paylaşım üzerinden ÖVP Genel Başkanı Kurz’a sataştığını anlattı. Yiğit, şunları söyledi:



‘TELEFONDA SON VERİLDİ’

“Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra ÖVP’den telefon geldi ve üyeliğime son verildiği söylendi. Diğer partililer de ÖVP’ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler. Uzun yıllar ÖVP’de görev almış genç bir siyasetçi olarak bu fotoğraftan dolayı partiden çıkarılmak çok kırıcı. Eğer bir ülkede bir başbakan, devletin resmi dairesinde bir başka ülkenin bayrağını asabiliyor ve bunu sloganlaştırabiliyorsa, biz de hem siyasetçi hem de halk olarak fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebileceğimiz ümidindeydim ama maalesef öyle değilmiş.”

Yiğit, ÖVP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nico Marchetti’nin şahsıyla alakalı Avusturya basınında yer alan bir habere ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin Halk Partisi’ne üye olmadığını ileri sürdüğünü, ancak bunun tamamen gerçek dışı olduğunu, hem üye olduğuna ilişkin yazılı belge hem de parti içi faaliyetlere yönelik yazışmaların elinde olduğunu sözlerine ekledi.