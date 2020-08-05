Fiebig: ‘Seyahat sektörü için iyi haber’
Alman Seyahat Acenteleri (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
FIEBIG, yaptığı yazılı açıklamada, böylelikle Almanların en popüler tatil destinasyonlarından birinin en azından kısmen açıldığını kaydetti. Bundan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fiebig, “Bu, sadece tatilciler için değil seyahat sektörü için de iyi haber” değerlendirmesinde bulundu. Fiebig, son dönemde artan rezervasyonlardan Almanların tatil havasında olduklarının görüldüğünü belirterek “Eylül ve ekim için rezervasyonlar arttı. Bundan şimdi Türkiye de yeniden faydalanacak” ifadesini kullandı.
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