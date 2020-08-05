MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFiebig: ‘Seyahat sektörü için iyi haber’
GeriAvrupa Fiebig: ‘Seyahat sektörü için iyi haber’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Fiebig: ‘Seyahat sektörü için iyi haber’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fiebig: ‘Seyahat sektörü için iyi haber’
Abone Olgoogle-news

Alman Seyahat Acenteleri (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

FIEBIG, yaptığı yazılı açıklamada, böylelikle Almanların en popüler tatil destinasyonlarından birinin en azından kısmen açıldığını kaydetti. Bundan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fiebig, “Bu, sadece tatilciler için değil seyahat sektörü için de iyi haber” değerlendirmesinde bulundu. Fiebig, son dönemde artan rezervasyonlardan Almanların tatil havasında olduklarının görüldüğünü belirterek “Eylül ve ekim için rezervasyonlar arttı. Bundan şimdi Türkiye de yeniden faydalanacak” ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle