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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.10.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Faturalarını ödeyemeyen 289 bin Alman’ın elektriği kesildi

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Faturalarını ödeyemeyen 289 bin Alman’ın elektriği kesildi
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Yıllık 1 trilyon 327 milyar Euro ihracatı bulunan Almanya’da fakirlik yüzünden elektrik faturalarının ödeyemeyenlerin sayısı 289 bin olduğu, bu evlerin hepsinin elektriğinin kesildiği açıklandı.

Federal Elektrik Ağ Ajansı tarafından yapılan açıklamada bir önceki yıla oranla elektrik kesilmesinde 7 bin azalma olduğu belirtildi. Aylık elektrik faturalarını ödeyememe yüzünden 4 milyon 70 bin haneye kesinti yapılacağı ikaz yazısı gönderildiği bildirildi. 2000 yılından sonra Almanya’da elektrik fiyatlarının iki katına çıktığı ve dünyada en pahalı elektrik kullanan ülkeler sıralamasında 16. sırada bulunduğuna dikkati çeken piyasa araştırma ve fiyat karşılaştırma kurumu Verivox, bir Alman’ın yıllık ortalama 1500 Kilowatt saat elektrik kullandığını, Kilowatt saatin 32.10 cente mal olduğunu, bu rakamın Hollanda ve İsveç’te yaşayanlarla mukayese edildiğinde ise iki kat olduğunu açıkladı.

 

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