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HABERLERAvrupa Haberleri

Faciadan dönüldü: Küçük uçakla TIR çarpıştı

#Almanya#Uçak İle TIR Çarpıştı#AVRUPADAN HABERER
Faciadan dönüldü: Küçük uçakla TIR çarpıştı

Almanya’da hafta sonu tek motorlu bir uçak Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Waldfischbach-Burgalben yakınlarındaki bir otobana acil iniş yaptı. Schwarzbachtalbrücke köprüsü üzerinde geçmekte olan bir TIR’la kafa kafaya çarpışan küçük uçağın 72 yaşındaki pilotu hafif şekilde yaralandı. TIR şoförü ise yara almadan kurtuldu.

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OLAY yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı ile kurtarma araçları geldi. Yapılan ilk araştırmaya göre küçük uçağın Fransa’dan Aşağı Saksonya eyaleti istikametine uçtuğu belirtildi. Ancak Rheinland-Pfalz taraflarında uçağın motorunda arıza meydana geldiği ve motorun tamamen durduğunu kaydedildi. Pilot, saniyeler içinde nereye ineceği konsunda karar vermesi gerektiğini belirtirken, şans eseri yakında bulunan otoyola inmeyi tercih ettiğini kaydetti. Minik uçak o sırada karşıdan gelen bir TIR’la çarpıştı. Çarpışma sonrası uçağın yakıtı yere döküldü. Polis uzun süre yolu trafiğe kapattı. İlk hesaplamalara göre yaklaşık 60 bin euroluk zarar meydana geldi.

 

 

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