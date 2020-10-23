Eyaletlere göre yeni korona kuralları: Cezalar cep yakıyor

GÜNLÜK vaka sayılarına göre değişen alınan önlemler eyaletlere göre farklılıklar gösteriyor. Ancak eyaletlerin aldıkları benzer önlemler de az değil. Özellikle maske takmayan ve restoranlarda iletişim bilgilerini yanlış verenleri ağır cezalar bekliyor. Virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak için alınan son önlemler eyaletlere göre şöyle:

BADEN-WÜRTTEMBERG: Maske takma kuralını ihlal edenlere verilecek para cezası 25 eurodan başlıyor. Restoran ve barlarda iletişim bilgilerini yanlış verenlere uygulanan para ceza ise 250 euro. Toplu taşıma araçlarında maske takmayanları 100 euro para cezası bekliyor. Düğün, nikah, doğum günü ve benzeri özel eğlenceler 10 kişiyle sınırlı. Katılım sayısı ancak iki hane ve yakın akraba olmak koşuluyla 10’u geçebilir. Öğrencilerin ders sırasında maske takması zorunlu. Yuvalar açık. Çocuklara sadece kendi gruplarında bakım hizmeti veriliyor.

BAVYERA: Toplu taşıma araçlarında 6 yaşından büyüklerin maske takması zorunlu. Kurala uymayanlara 250 euro ile 500 euro arasında para cezası kesilecek. Son bir hafta içinde 100 bin nüfusa 50 vaka sınırı aşılırsa kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu başlayacak. Restoran, bar ve kafeteryalarda iletişim bilgilerini doğru vermeyenleri 250 euro para cezası bekliyor. Düğün ve benzeri eğlenceler kapalı alanlarda 100, açık alanlarda 200 kişiyle sınırlı. Vaka sayısının arttığı günlerde davetli sayısı 50 ile sınırlı olacak. Okullarda uygulanacak kurallar kademeli olarak belirlendi. Kuralların uygulanması salgının seyrine bağlı olacak. BERLİN: Otobüs ve metrolarda maske takmayanlara 250 ile 500 euro arasında para cezaları kesiliyor. Müşterilerinin telefon, adres ve mail adreslerini doğru almayan işletmelere 5 bin euro para cezası öngörülüyor. Özel eğlencelere katılım cumartesiden itibaren eğlenceyi yapan hane mensupları ve dışarıdan sadece 5 kişinin katılmasına izin veriliyor. Açık havada 25 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak. Saat 23.00 ile 06.00 arasında tüm işletmeler kapalı. Öğretmenlere ve öğrencilere derslerde maske takma zorunluluğu yok. Ancak tuvalet, koridor ve okul bahçesinde maske takmak zorunlu.

BRANDENBURG: Maske takmanın zorunlu olduğu hallerde kurala uymayanlar önce uyarılacak. Uyarı sonrası maske takanlara ceza yok. Ancak uyarıya rağmen kuralı ihlal edenlere 50 ile 250 euro arasında para cezası kesilecek. Açık havada yapılacak eğlencelere katılım 75 kişiyle sınırlı. Haftalık vaka sayısı belirlenen tehlike sınırını aşması durumunda eğlencelere katılım sayısı 25 ile sınırlandırılacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin merdivenlerde, koridorlarda, okul bahçesinde ve tuvaletlerde maske takması zorunlu. Sosyal mesafe zorunluluğu öğrenciler için geçerli değil.

BREMEN: Mağaza, dükkân, otobüs ve trende maske takmayanlara 50 euro ceza uygulanıyor. Restoranlarda iletişim bilgilerine yanlış verenlere 100 euro, işletme sahipleri de müşterilerin iletişim bilgilerini almamaları durumunda 2 bin 500 euro para cezası ödemek zorunda kalacak. Karantina kurallarının ihlalinin bedeli 400 ile 4 bin euro arasında değişecek. Özel eğlencelere katılım 10 kişiyle sınırlı. Yuvalar kısıtlı olarak bakım hizmeti veriyor. Okul binası içinde maske takmak zorunlu, ancak sınıflar istisnai tutuluyor. Teneffüslere en fazla 120 öğrencinin bir arada çıkmasına müsaade ediliyor. HAMBURG: Maske takma kuralını ihlal edenlere kesilecek para cezası 80 euro. Restoran ve barlarda yanlış bilgi verenlere 150 euro para cezası öngörülüyor. Evde ve özel bahçelerde yapılacak kutlamalara katılım sayısı 25 olarak belirlendi. Kiralanan mekânlardaki kutlamalara katılım sayısı ise en fazla 50 olacak. Sınıflarda maske zorunluluğu yok, ancak okul binasında ve bahçesinde maske takmak zorunlu. Tüm sınıflar 20 dakikada bir havalandırılması da şart.

HESSEN: Otobüs ve trenlerde maske kuralını ihlal edenlere uyarılmadan 50 euro para cezası kesiliyor. Restoran ve barlarda iletişim bilgilerini yanlış verenlere ne kadar para cezası kesileceği kesinleşmedi. Kiralanan mekânlarda yapılacak özel eğlencelere katlımın üst sınırı 25 kişi olarak belirlendi. Okul kampüsü içinde hem öğretmenler hem öğrenciler maske takmak zorunda. Derslerde ise maske zorunluluğu bulunmuyor.

MECKLENBURG VORPOMMERN: Maske kuralını ihlal edenlere kesilen en düşük para cezası 50 euro. Üst sınır ise 150 euro. Aile kutlamalarında katılımın üst sınırı 50 kişi olarak kararlaştırıldı. Düğün veya dini törenlere katılım ise 75 kişiyle sınırlı. Eğer sosyal mesafe kuralı uygulanamıyorsa öğretmenler ile 5. ve daha üst sınıflarda okuyan öğrencilere okul kampüsü içinde maske takma zorunluluğu getirildi.

AŞAĞI SAKSONYA: Maske kuralını ihlal edenlere kesilecek cezalar 25 bin euroya kadar çıkabilecek. Özel buluşmalara 25 kişiye kadar izin veriliyor. Restoranlara 100 kişiden fazla girilmesi yasak. Ders sırasında maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Ders dışındaki zamanlarda ise sosyal mesafe kuralı korunamıyorsa maske takıma zorunluluğu var.

KUZEY REN VESTFALYA: Marketlere maskesiz girenlere 50, toplu taşıma araçlarına binenlere 150 ve restoranlarda iletişim bilgilerine yanlış verenlere 250 euro ceza kesiliyor. Son bir haftadaki vaka sayısı tehlike sınırını aşarsa özel eğlencelere katılım 25, risk oranı aşılması durumunda katılım sayısı 10 kişiyle sınırlı olacak. Okullarda 22 Aralık’a kadar derslerde de maske takma zorunluluğu getirildi. Sınıflar her 20 dakikada bir havalandırılmak zorunda.

RHEINLAND PFALZ: Maske kuralını ihlal edenlere 50 euro ceza kesiliyor. Restoran ve barlarda iletişim bilgilerini doğru vermeyenleri bekleyen ceza ise 150 Euro. Düğün ve doğum gün gibi kutlamalara katlımın üst sınırı 75. Vaka sayısının risk sınırını aşması durumunda en fazla 10 kişinin katılımına izin verilecek. Ders saatleri dışında öğrencilerin maske takması zorunlu. Yuvalar yeniden normal bakım hizmeti vermeye başladı. SAARLAND: Maske kuralı ihlalinin cezası 100 euroya kadar çıkıyor. Restoran ve barlarda yanlış isim ve telefon bilgisi verenlere öngörülen para cezası 50 euro. 25 kişiye kadar düğün, doğum günü ve benzeri eğlencelere katılıma izin veriliyor. Haftalık vaka sayısı riskli rakamlara ulaşması durumunda üst sınır 10 kişiye düşürülecek. Alınan karar gereği ders sırasında ve teneffüslerde öğrencilerin maske takma zorunluluğu yok. Ancak koridorlarda ve tuvaletlerde maske takmak mecburi.

SAKSONYA: Maske kuralına uymayanlara 60 euro. Restoranlarda iletişim bilgilerini vermek zorunlu değil. Kapalı alanlarda 100 kişiye kadar eğlence partilerine, düğünlere ve doğum günlerine katılma izin veriliyor. Okul ve yuvalarda maske zorunluluğu bulunmuyor.

SAKSONYA ANHALT: Maske kuralını ihlal edenlere para cezası uygulanmıyor. Özel eğlencelere 50 kişiye kadar izin var. Okullarda ve yuvalarda maske zorunluğu kararı yuva ve okul idarecilerine bırakıldı.

SCHLESWIG HOLSTEIN: Tren ve otobüslerde yolculuk yapanlar maske takmadıkları taktirde 150 euroyu gözden çıkarmak zorundalar. Restoranlarda yanlış iletişim bilgileri verenleri bekleyen ceza ise 1000 euro. Kapalı alanlarda yapılacak eğlencelere katılımın üst sınırı 50, açık havada ise davetli sayısı 150 ile sınırlı. Sonbahar tatilinden sonra okullarda deneme amaçlı olarak sınıflarda da iki hafta boyunca maske takma zorunluluğu kararı alındı.

THÜRINGEN: İsmini ve telefon numarasını gittiği restoranda yanlış verenlerin bir sorumluluğu bulunmuyor. Restoran sahibi isimlerin doğru olup olmamasından sorumlu olacak. Sağlık birimlerine bildirmek şartıyla özel eğlencelere 50 kişiye kadar müsaade ediliyor. Öğrencilere ve öğretmenlere ders sırasında maske takma zorunluğu bulunmuyor.