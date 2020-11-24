Eyaletler anlaştı... Kısmi karantina uzatılıyor

DÜN akşam video konferans aracılığıyla toplanan 16 eyaletin başbakanı, çarşamba günü Başbakan Angela Merkel’le yapacakları korona zirvesi için önlemler paketinde anlaştı. Bu kararlara göre kısmi karantina 20 Aralık tarihine kadar uzatılacak. Noel ve yılbaşında sosyal temas kuralı yumuşatılacak. 23 Aralık - 1 Ocak arası aileler başka aile ve kendi aile fertlerinden 10 kişiyle bir araya gelebilecek. Bu sayıya 14 yaş altı çocuklar dahil değil. Halka, buna rağmen ziyaretçi sayısını mümkün olduğu kadar sınırlı tutma çağrısı yapılacak. Okullar, 19 Aralık’ta Noel Bayramı tatiline erken girecek. Eyalet başbakanları, halkı, Noel Bayramı’ndan önce kendi kendini bir süre karantinaya almaya çağıracak. Kararda, “Biz vatandaşları Noel Bayramı’nda ziyaret edecekleri insanları korumaları amacıyla bu tedbirleri gözden geçirmeye ve uygulamaya çağırıyoruz” denildi.



ÖNLEMLER

MASKE: Maske mecburiyeti genişletilecek. Dükkânların önünde, otoparklarda ve kalabalık yerlerde, açık havada da maske takılacak.

ALIŞVERİŞ: Noel için hediye alışverişlerinin hafta içine yayılması ve hafta sonu kalabalık alışverişlerden kaçınılması istenecek.

EVDEN ÇALIŞMA: İş yerleri 21 Aralık - 3 Ocak arası evden çalışılmasına destek verecek.

HASTANELER: Hastaneler, huzurevleri ve bakımevlerinde riskli gruplara çok cüzi bir katılımla daha güvenli olan FFP2 maskesi dağıtılacak.

YÜKSEK OKULLAR: Laboratuvar ve sınavlar dışında yüksek okullarda eğitim dijital verilecek.

DİNİ CEMAATLER: Sosyal temastan kaçınmaları için dini cemaatlerle görüşülerek kalabalık ibadetlerden kaçınmaları istenecek.

OKULLAR: Okul ve yuvalar açık kalacak. Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50’yi aştığı yerlerde 7’inci sınıftan itibaren derste de maske takılacak.