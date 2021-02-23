Evlere hamsi tava servisi yapıyoruz... Başka da iş yok

SADECE mutfağı evlere servis için açık olan derneğin üyeleri, merkezdeki lokale gelerek görüş alışverişinde bulunuyor, ilerleyen günlerde durumun nasıl olacağını soruyor. Başta yaz aylarında yapılan ‘Kadırga Yayla Şenlikleri’ olmak üzere her yıl düzenli olarak organize edilen gece ve diğer etkinliklerin geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle gerçekleşemediğini söyleyen lokal işletmecisi İsmail Şafak, “Şimdilik sadece mutfağımız açık. Evlere ve çevrede açık olan bürolara hamsi tava servisi yapıyoruz. Vatandaşlar telefonla sipariş veriyor, hazır olduğunda ise gelip alıyor. Başka iş yok. Devlet derneklere hiçbir yardım yapmıyor, yasalar öyleymiş. Derneğimizin gençlerden oluşan folklor takımı da çalışmalarını yapamıyor. Bekleme içindeyiz, nisan ayı gibi umudumuz var” dedi.

Dernek müdavimlerinden Ali Baltacı, Ali Uçar ve Kemal Çakmak ise her çarşıya çıktıklarında lokalin önünden geçtiklerini söyleyerek, “Dışarıda gidecek yerimiz yok. Demli Karadeniz çayını arar olduk. Ev başka, burası başka. Memleket dernekleri hemşerilerle buluşmak, hasret gidermek için kurulmuştur. Korona nedeniyle memlekete gitmek zaten zorlaştı, hasret daha da arttı” dediler.