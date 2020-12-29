Evinde parti düzenleyen AfD yöneticisi karakolluk oldu

BRANDENBURG polisinden edinilen bilgiye göre, şikâyet üzerine gece yarısı saat 01.30 sıralarında polis ekipleri gürültü yapılan ve pencereden havai fişeklerin atıldığı eve gitti. Evde farklı haneye mensup 9 kişinin içki içip eğlence partisi düzenlediği tespit edildi. Polis gürültü yapmamaları için uyardıkları kişilere, korona kurallarına aykırı davranıldığı için ceza kesmek istedi.

AŞIRI AKOLLÜ ÇIKTILAR

Haklarında işlem yapılmak istenmesi üzerine ev sahibi 33 yaşındaki AfD yöneticisi Monique Buder polise karşı gelerek hakaretler etti. Evde bulunan 35 yaşındaki bir kişi de polise saldırmak istedi. Polis saldırganı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. 7 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, kimlik bilgilerini vermemek için direnen Monique Buder ile 35 yaşındaki misafirini karakola götürdü. Burada yapılan alkol kontrolünde ikili aşırı alkollü çıktı.