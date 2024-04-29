Europa Park’ta çocuklar mutlu, biz mutlu!

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLER, aileler, veliler derneği yönetim kurulu üyeleri, Veliler Derneği Başkanı Mümin Karaca, Yönetim Kurulu’ndan ikinci başkan Fatoş Öztürk, Hatice Bayırlı, Hülya Karaca, Özlem Aksoy, derneğe maddi ve manevi destek veren Osman Erkılıç, Mehmet Bayırlı, Hakan Çepni ve Türkçe öğretmeni Dr. Bayram Tamtürk, Ali Uğra’nın katıldığı Europa Park’ta öğrencilerin gün boyu mutlulukları gözlerden kaçmadı. Dünyanın en çok ziyaret edilen eğlence merkezlerinden biri olan Europa Park, birçok Avrupa kentlerini bir araya toplandığı bir mekân. Ufkunuzu genişletmek, eğlenceyi zirvede yaşamak, maceraya doymak ve birçok Avrupa şehrini tek çatı altında görmek istiyorsanız, hangi yaşta olursanız olun, 950 bin metrekare üzerine kurulu olan bu park, 17 ana tema ile yüzlerce eğlence gösterisine ev sahipliği yapıyor.

Başkan Mümin Karaca, “Daha önce Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasına katılacak bütün çocuklara Europa Park gezisine götürme sözü vermiştim sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek istedik. Bu bir başlangıç. Siz bana güvenin. Sevgili çocuklar, sizlere baktığım zaman ben, sizlerin gözünde aydınlık yarınları görüyorum. Sizleri ücretsiz Anıtkabir ve Çanakkale’ye de götüreceğiz. Türkçe ve Türk dili derslerine katılımı teşvik amaçlı, Allah izin verirse biz hemen Türkiye gezisine başlıyoruz. Anıtkabir, Çanakkale her çocuğun görmesi gereken yer. En geç ekimde de gezimizi planlıyoruz. Bunun için ailelerden ve çocuklardan, Türkçe ve Türk dili derslerine katılımı düzenli olarak devam eden, Türk okulunda ve Alman okulunda derslerinde başarılı, Pforzheim ve Çevresi Türk Veliler Derneği’ne üye olan derneğe her konuda destek olan velilerin çocukları önceliğimiz olacaktır” dedi. Gezi ‘Çocuklar Mutlu, Biz Mutlu’ sloganıyla sona erdi.