Esnaftan gurbetçilere maske sitemi

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 81 ilde koranavirüs genelgesi göndermesinin ardından Eskişehir’de Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal’ın da katıldığı koronavirüs denetimleri gerçekleşti. Denetimlerde; sosyal mesafe, temizlik, maske, gibi önlemler ile birlikte iş kollarının alması gereken tedbirlerin kontrol edildiği uygulamalar yapıldı. Tepebaşı bölgesinde bulunan kafe, mağaza ve lokanta gibi işletmelerde uygulanan denetimlere; Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Lokantacılar Odası personeli, Tepebaşı zabıta ekipleri ve Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

BELÇİKA’DA TAKMAYANA 250 EURO CEZA

Denetimler sırasında Tepebaşı Kaymakamı Önal, telefon aksesuarı satan bir mağazaya girdi. Burada çalışanlar ile sohbet eden Kaymakam Önal’a, yurt dışından ve özelikle Almanya’dan giden gurbetçilerin maske konusunda dikkatsiz davrandıkları konusunda şikayette bulundu. Esnaflar, Eskişehirli vatandaşların alışveriş yaparken maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini de belirtti. Ayrıca denetimlerde Belçika’da yaşayan ve tatil için Türkiye’ye giden vatandaşlar ile de sohbet eden Kaymakam Önal, Belçika’da durumun nasıl olduğunu sordu. Maske takmamanın cezasının 250 eurodan başladığını belirten gurbetçi, uyulması gereken kurallardan bahsetti.