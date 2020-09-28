Eski sözcüden şok sözler! ‘Göçmenleri gaz odalarında...’

Zeit gazetesinde yer alan haberde, eski AfD’nin basın sözcüsü Lüth’ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat’ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi. Haberde, Lisa Licentia’nın görüşmede, “Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?” şeklinde sorusuna Lüth’ün, “Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. Ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil” ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi. Görüşmenin görüntülerinin bu akşam Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde, Lüth’ün, “Almanya’nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü” dediği aktarıldı.

Aşırı sağcı AfD Christian Lüth’ün görevine nisan ayı sonunda son vermişti. Alman medyasında, Lüth’ün ari ırkına ait olduğunu söylediği ve kendisini faşist olarak nitelendirdiğinin medyada yer almasının ardından görevine son verildiği belirtilmişti.