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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Eşi kurtulunca cinayet planı ortaya çıktı

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Eşi kurtulunca cinayet planı ortaya çıktı
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Aşağı Saksonya’nın Verde kentinde yaşayan 42 yaşındaki kadın, kocasını öldürmek için sinsice plan yaptı. Kahvaltıda kocasına aşırı dozda morfin veren Sabine K., daha sonra da yüksek dozda adı belirlenemeyen bir insülin ilacı enjekte etti.

VERDE Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada Sabina K. adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. İlk duruşmada savcı iddianameyi okudu. Savcının iddiasına göre Sabina K. eşini öldürüp intihar süsü vermek istedi. Kocasını öldürmek için plan yapan sanık, önce internetten morfin ve insülinin bir kişiyi nasıl öldüreceğini araştırdı. Yeteri kadar bilgi aldıktan sonra kahvaltıda eşine önce morfin verdi. Bir süre sonra da insülin. Eşinin fenalaşmasını bekleyen kadın, artık kurtarılamayacağını anladığı sırada ilk yardım ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra can çekişen adamı hastaneye kaldırdı. Sanık da ambulansta eşine hastaneye kadar eşlik etti. Yolda da eşinin intihar ettiğini anlattı. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Eşi kurtulunca kadının cinayeti planladığı belirlendi. Sanık hakkında kararın nisan ayında verilmesi bekleniyor.

 

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