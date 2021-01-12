Eşi kurtulunca cinayet planı ortaya çıktı

VERDE Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada Sabina K. adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. İlk duruşmada savcı iddianameyi okudu. Savcının iddiasına göre Sabina K. eşini öldürüp intihar süsü vermek istedi. Kocasını öldürmek için plan yapan sanık, önce internetten morfin ve insülinin bir kişiyi nasıl öldüreceğini araştırdı. Yeteri kadar bilgi aldıktan sonra kahvaltıda eşine önce morfin verdi. Bir süre sonra da insülin. Eşinin fenalaşmasını bekleyen kadın, artık kurtarılamayacağını anladığı sırada ilk yardım ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra can çekişen adamı hastaneye kaldırdı. Sanık da ambulansta eşine hastaneye kadar eşlik etti. Yolda da eşinin intihar ettiğini anlattı. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Eşi kurtulunca kadının cinayeti planladığı belirlendi. Sanık hakkında kararın nisan ayında verilmesi bekleniyor.