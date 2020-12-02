Eşcinsellik karşıtı vekil, eşcinsel seks partisinde basıldı

BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’de koronavirüs salgınına karşı 22.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Brüksel’de polis, geçen cuma akşamı, yasağa rağmen kent merkezindeki Steenstraat’ta bir izinsiz parti düzenlendiği ihbarını aldı. Polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren güvenlik güçleri, eşcinsel seks partisi düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 kişiyle karılaştı.

Eşcinsel seks partisine katılanlar arasında, son dönemde LGBT karşıtı görüşleri nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın partisine mensup AP milletvekili Jozsef Szajer ile 2 üst düzey Avrupa Birliği (AB) diplomatının da bulunduğu ortaya çıktı. Seks partisine düzenlenen baskın üzerine pencereden atlayarak yakındaki bir kanalizasyon borusundan kaçmaya çalışan Macar politikacı, polis tarafından yakalandı. Kaçtığı sırada elinden hafif şekilde yaralanan Szajer’in sırt çantasında uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen Jozsef Szajer polis tarafından gözaltına alınınca, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek karara itiraz etti.

İTİRAF ETTİ, GÖREVİ BIRAKTI

BBC’de yer alan habere göre, AP’de çoğunluğa sahip olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi (MEP) üyesi olan Macar politikacı, dün bir açıklama yaparak, Brüksel’deki ‘özel partiye katıldığını kabul etti. “Partideydim. Polis kimlik sordu. Yanımda kimliğim olmadığı için AP üyesi olduğumu söyledim. Polis sözlü uyarıda bulundu ve beni evime götürdü” dedi ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP) sözcülüğü ise, konuya ilişkin resmi bir bilgi almadıklarının altını çizerek, kurumun kişilerin özel hayatına değil parlamentodaki faaliyetlerini takip ettiğini açıkladı. Parlamento sözcüsü, böylesi bir durumda olası ceza veya yaptırıma üye devletler tarafından karar verildiğini ifade etti.

Szajer, 1994’ten 2002’ye kadar Macar parlamentosunda Fidesz partisinin grup lideriydi. Daha sonra Avrupa Parlamentosu’na seçilerek siyasi kariyerine Brüksel’de devam etti.