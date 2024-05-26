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Engelli çocuklara yardım

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sevgi Sultanoğlu#AVRUPADAN HABERLER
Engelli çocuklara yardım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 10:42

UNISOS Yardım Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Sevgi Sultanoğlu, savaş, şiddet ve doğal afetlerin sebep olduğu ve etkilediği fiziksel ve/veya hafif zihinsel engelli çocuklara yönelik projelere maddi destek sağladıklarını söyledi.

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SULTANOĞLU, şunları söyledi: “Hedefimiz, topladığımız yardımları dünyada gerçekleşen doğal afetlerde mağdur olan insanlara, en hızlı şekilde ulaştırmaktır. Bunu felaketin gerçekleştiği ülkenin hükümet yetkilileriyle irtibat içerisinde birlikte yapmak istiyoruz. Afetlerde mağdur olan, travma geçirmiş engelli çocuklara yardım etmek için çalışmalarımız ve yardım kampanyalarımız devam etmektedir. Son olarak düzenlediğimiz yardım yemeğinde topladığımız paralarla çocuklara engelli aracı almak istiyoruz. Doğal afetlerde mağdur olan çocukları hayata kazandırmak, sağlıklı durumlarındaki mutlu yaşamlarını geri getirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz. Mağdur olan engelli çocuklar dışlanmamalıdır, bu çocukların da eşit yaşamaya hakları vardır.”

Engelli çocuklara yardım

 

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#Almanya#Sevgi Sultanoğlu#AVRUPADAN HABERLER

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