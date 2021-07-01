AVRUPA İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre Avrupa’da en pahalı elektrik Almanya’da bulunuyor. Rapora göre Almanya’da normal bir hane, kilovat saat (kWh) başına 30 cent ödüyor. Daha önce en pahalı olduğu belirtilen Danimarka’nın bile Almanya’nın gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Tedarikçiye göre değişen elektrik fiyatlarında en pahalı elektrik ücreti 36.6 cent/kWh ile Berlin’de bulunuyor. Berlin’i 34.36 cent/kWh ile Bavyera kentleri takip ediyor. Diğer yandan kalorifer yakıt fiyatlarının da bir yıl içinde iki kat zamlandığı bilgisini paylaşan Tecson Bilgi Portalı, 100 litrelik kalorifer yakıtı için 71.80 euro talep edildiğini duyurdu. Bu fiyatın önceki yılın kasım ayında 38.70 euro olduğuna dikkat çekilerek, aradaki farkın iki kata yakın olduğu vurgulandı. Diğer yandan doğalgaz fiyatlarının da zamlandığı, güncel olarak Almanya’da kilovat başına ortalama 6.2 cent alındığı, AB ortalamasının ise 7 cent civarında olduğu belirtiliyor. Yıllık zam oranının yüzde 6.5 dolayında olduğunu açıklayan karşılaştırma portalı Check24 verilerine göre, Almanya’da ortalama bir hane doğalgaz tüketimi için yıllık 1289 euro bütçe ayırmak zorunda.