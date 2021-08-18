‘Emeklilik yaşı 70’e çıkarılsın!’

ALMANYA’da son dönemde emeklilik yaşı tartışmaları arttı. Demografik gelişmeler ve ekonomik dengeleri göz önünde tutan iş dünyası şu anda 67 olan emeklilik yaşının yükseltilmesini isterken sosyal yaşam dernekleri ise emeklilik yaşının artırılmaması hatta işin zorluğuna göre esnek emekli yaşı uygulanmasını istiyor. Siyasetçiler ise yaklaşan seçimleri de göz önünden bulundurarak emeklilik yaşıyla ilgili bir değişiklik önerinde bulunmuyor.

FİNANSMAN ÇÖKECEK

Emeklilik yaşı tartışması kapmasında son olarak Metal Sanayi ve Elektro Endüstrisi işverenleri Birliği Başkanı Almanya’da insan ömrünün uzadığını belirterek emeklilik yaşının 70’e çıkarılmasını önerdi. Birlik Başkanı Dr. Stefan Wolf, “Gelecek yıllarda emeklilik yaşının 69 veya 70’e çıkarılması üzerinde konuşmamız gerekecek” dedi. Wolf, aksi halde emeklilik kasasının finansmanının çökeceğini ifade etti.

EMEKLİ ARTACAK PRİM ÖDEYEN AZALACAK

Wolf’un önerisine ekonomi araştırma enstitüsü IW uzmanı Jochen Pimpertz de destek verdi. Pimpertz, “Siyaset uzun süre bu konuyu görmezden gelemez” dedi. Emekli sayısının giderek arttığını belirten Pimpertz, bunun emeklilik sigortasında büyük bir delik açacağını belirtirken, “Doğmamış çocuklar, yarının emeklilik primlerini ödeyemez” diye konuştu. Pimpertz 2030’lu yılların sonuna doğru emekli sayısının 4 milyon artacağını prim ödeyenlerin sayısının da yakalık 2.5 milyon azalacağını ifade etti.