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Elektrikli araçlara 4.6 milyar euro teşvik

#Almanya#Elektrikli Araçlara 4.6 Milyar Euro Teşvik#AVRUPADAN HABERLER
Elektrikli araçlara 4.6 milyar euro teşvik

Almanya’da elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla 2016’dan bu yana verilen teşvik toplamının 4.6 milyar euro olduğu açıklandı.

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SOL Parti Federal Meclis grubunun soru önergesine verilen yanıtta, teşvikler başladığından bu 965 binden fazla başvuruya onay verildiği belirtildi. ‘Automobilwoche’ dergisinde yer alan habere göre, en çok teşvik Volkswagen’in elektrikli araçları için verildi. Buna göre VW’nin yaklaşık 160 bin hibrit veya plug-in hibrid aracına 798 milyon euro teşvik ödendi. Yaklaşık 104 bin elektrikli Mercedes araca 406 milyon euro, Fransız Renault markasına ait 90 bin elektrikli araca ise 441 milyon ödeme yapıldı. Elektirikli araç denilince öne çıkan Amerikan markası Tesla’nın 59 bin aracı için ise yaklaşık 304 milyon euro teşvik ödemesi gerçekleştirildi.

Elektrikli araçlara 4.6 milyar euro teşvik

Almanya’da fosil yakıttan çıkmak için elektrikli araçlar için ödenen teşvikler bu yılın sonuna kadar devam edecek. Fiyatı 40 bin euroya kadar olan ve tamamen elektrikle çalışan araçlara 9 bin euro teşvik veriliyor. Bunun yaklaşık 6 binini devlet, geri kalan 3 bin euroluk kısmını ise üretici firma karşılıyor. Plug-in Hibrit sistemiyle çalışan araçalara ise 6 bin 750 euroluk teşvikler veriliyor. 2022’den sonra teşviklerin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

 

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#Almanya#Elektrikli Araçlara 4.6 Milyar Euro Teşvik#AVRUPADAN HABERLER

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