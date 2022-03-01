Elektrikli araçlara 4.6 milyar euro teşvik

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SOL Parti Federal Meclis grubunun soru önergesine verilen yanıtta, teşvikler başladığından bu 965 binden fazla başvuruya onay verildiği belirtildi. ‘Automobilwoche’ dergisinde yer alan habere göre, en çok teşvik Volkswagen’in elektrikli araçları için verildi. Buna göre VW’nin yaklaşık 160 bin hibrit veya plug-in hibrid aracına 798 milyon euro teşvik ödendi. Yaklaşık 104 bin elektrikli Mercedes araca 406 milyon euro, Fransız Renault markasına ait 90 bin elektrikli araca ise 441 milyon ödeme yapıldı. Elektirikli araç denilince öne çıkan Amerikan markası Tesla’nın 59 bin aracı için ise yaklaşık 304 milyon euro teşvik ödemesi gerçekleştirildi.