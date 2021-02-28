Elektrik ücretinde rekor artış

KORONA salgını birçok alanda fiyatların artmasına neden oldu. Enerji sektöründe de tüketiciler elektrik için daha fazla ödemek zorunda kaldı. Check24 online sitesinin araştırmasına göre 2020 yılında Alman tüketiciler, 2020 yılında bir önceki yıla göre 900 milyon euro daha fazla yani yaklaşık 37.8 milyar euro elektirik için ödedi. Araştırmaya göre 2016’dan bu yana ciddi artış gözlendi. 2016’da 2020 yılında olduğu gibi 127 milyar kilowatt saat elektrik tüketildi. Ancak 2020 yılında aynı kilowatt saat tüketimi için yaklaşık 3 Milyar euro daha fazla ödendi. Yapılan analizde kilowattsaat başına 27 centten 30 cent artış olduğu ifade edildi.

VERGİ ZAMMI VE MASRAFLAR

Elektrik ücretindeki artışın sadece koronayla birlikte evde daha çok vakit geçirilmesiyle ilgili olmadığı belirtildi. Salgınla birlikte home office uygulamasının etkenlerden biri olduğu ancak elektriğe yapılan vergi zammı ve elektrik üretimindeki masrafların artmasının da önemli rol oynadığı açıklandı. Federal Enerji Ağı 2020 yılında tüketilen enerjinin dörtte üçünün özel kullanım olduğunu kaydetti. AB kıyaslamasında ise Almanya, Danimarka ve Belçika’yla birlikte AB içinde özel tüketimde elektrik ücretinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı.