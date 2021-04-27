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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: ©Diw Berlin/B.Dietl
Haber Giriş: 27.04.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

‘Ekonomik yardımlar uzatılmalı’

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‘Ekonomik yardımlar uzatılmalı’

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (DIW) koronavirüs yardımlarının gelecek yıla kadar uzatılmasını istedi.

DIW Başkanı Marcel Fratzscher, ekonominin çok erken dönemde olumlu işaret beklediğini belirterek, “Ekonomik yardımların gelecek yıl da dahil olmak üzere uzatılması gerekir” dedi. İşletmelerin salgınla mücadele kapsamındaki sert kısıtlamaları birkaç hafta daha kaldırabileceğini belirten Fratzscher, ancak kısıtlamalar kalktıktan sonra işletmelerin hemen beklenen kazançları elde edemeyeceğini söyledi. Ekonomik politikaların kısa süreli istikrara yoğunlaştığına dikkati çekerek eleştiren Fratzscher, iklim değişikliği, dijitalleşme ve yenilikçi yatırımların ihmal edildiğini belirtti: “Benim endişem, salgından sonraki yeni başlangıç değil, uzun vadeli gelişmelerdir.”

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