‘Ekonomik yardımlar uzatılmalı’

DIW Başkanı Marcel Fratzscher, ekonominin çok erken dönemde olumlu işaret beklediğini belirterek, “Ekonomik yardımların gelecek yıl da dahil olmak üzere uzatılması gerekir” dedi. İşletmelerin salgınla mücadele kapsamındaki sert kısıtlamaları birkaç hafta daha kaldırabileceğini belirten Fratzscher, ancak kısıtlamalar kalktıktan sonra işletmelerin hemen beklenen kazançları elde edemeyeceğini söyledi. Ekonomik politikaların kısa süreli istikrara yoğunlaştığına dikkati çekerek eleştiren Fratzscher, iklim değişikliği, dijitalleşme ve yenilikçi yatırımların ihmal edildiğini belirtti: “Benim endişem, salgından sonraki yeni başlangıç değil, uzun vadeli gelişmelerdir.”