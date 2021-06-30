Ehliyetini Almanya’da unutan aile, 3 gündür Bulgaristan’da perişan oldu!

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti’ne bağlı Wesel kentinde yaşayan Şeker ailesi, yaz tatilini Türkiye’de geçirmek için özel otomobili ile üç gün önce yola çıktı. Sırbistan’dan Bulgaristan topraklarına geçiş yapan Şeker Ailesi’nin araçları, yirmi kilometre sonra Bulgar trafik polisi tarafından durduruldu. Bulgar polisi, otomobilin farları yanmıyor gerekçesiyle aracını durduğu Şeker Ailesi’nden sürücü belgesi ve araç ruhsatı istedi. Kontrol sırasında otomobili kullanmakta olan ve sürücü belgesini Almanya’da unutan ailenin büyük babası Aliyar Şeker, otomobilin ruhsatını polislere teslim ederken, sürücü belgesinin yanında olmadığı söyledi polis ekibine. Bunun üzerine Bulgar polisi, Şeker ailesinin otomobilinin ruhsatına ve plakalarına el koydu.



ÜÇ GÜNDÜR BENZİNCİ PARKINDA BEKLİYORLAR

Bulgar polisinin ‘Ehliyet yoksa buradan bir yere gidemezsiniz’ şeklindeki tutumu üzerine Aliyar Şeker, Almanya’da bulunan kaynı Yener Aktaş aracılığı ile ehliyetinin resmini cep telefonu ile isteyip gösterse de, polisler ‘Ehliyetin orijinalı olmadan olmaz’ diye diretti. Aralarında beş yaşında Sertan Şeker, Annesi Güler Şeker’in de bulunduğu altı kişilik Şeker Ailesi, üç gündür benzinci parkında bekliyor. Almanya’dan akrabaları tarafından hızlı postaya verilen Aliyar Şeker’in ehliyetinin, salı günü öğleden sonra Leipzig’de olduğu ve henüz Almanya dışına çıkmadığı bilgisi alındı Alman posta şirketinden.

TEMSİLCİLİKLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Üç gündür benzinci parkında perişan olduklarını çektikleri belirten Mustafa Şeker, “Polis kontrolü sırasında otomobili babam Aliyar Şeker kullanıyordu. Babam, ehliyetini de Almanya’da unutmuş. Polislere, ‘otomobilin ruhsatı benim üzerime, ehliyetimde yanımda, yolumuza devam edelim’ dedim, ama kabul etmedi. İlla da babamın ehliyetinin orijinalını görmeden, aracın ruhsatını ve plakalarını vermeyeceklerini söylediler. Aracın plakalarını söküp aldılar, ruhsatta onlarda. Ehliyeti hızlı postayla Almanya’dan istedik, henüz elimize ulaşmadı. Burada ailece perişan olduk. Ehliyet elimize ulaşana kadar, çilemiz uzayacak. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde dert yandı. Mustafa Şeker, “T.C. Sofya Başkonsolosluğu’na ulaştık, yardım istedik. Bize, ‘Siz Alman vatandaşısınız yardımcı olamayacağız’ dediler. Alman başkonsolosluğunu aradık, ‘Türkiye temsilciliğinden yardım isteyin’ diyerek, derdimizi dinlemediler bile” sözleriyle her iki ülke temsilciliklerine sitem etti.



DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSU ŞEKER AİLESİ’Nİ ARADI

Öte yandan akşam saatlerinde, Şeker ailesinin başına gelenlerden haberdar edilen T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan’ın Şeker ailesine telefonla ulaşarak durumla ilgili bilgi aldığı ve Şeker ailesinin T.C. Sofya Büyükelçiliği ile iletişimini sağladığı öğrenildi.