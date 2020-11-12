Eğitmenine saldıran 6 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı
Berlin’de ilkokul idaresi, eğitmene saldıran 6 yaşındaki bir çocuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis de bunun üzerine eve gönderdiği celple küçük çocuğu ifadeye çağırdı. Alman olmasına rağmen isminden dolayı öğrenciyi Arap sanan polis, aileye gönderdiği celbe ‘tercüman gerekiyorsa zamanında bize bildirin’ diye uyarı da yazdı.
SPIEGEL’de yer alan habere göre hukukçu olan anne polisin 6 yaşındaki oğlunu ifade çağırmasına şaşırdı. Anne, celpte 6 yaşındaki oğlunun neden ifadeye çağrıldığı bilgisinin yer almaması üzerine avukat tuttu. Savcılıktan avukat aracılığıyla dosyayı talep etti. Gelen dosyada oğlunu, eğitmene saldırdığı gerekçesiyle ilkokul yönetiminin şikâyet ettiğini öğrenince daha da şaşırdı.SUÇ EHLİYETİ YOK
Berlinli Ceza Avukatı Nurali Turan, Alman hukukuna göre 14 yaşından küçük çocukların ifadelerinin alınamayacağını söyledi. Avukat Turan “Alman hukukuna göre 14 yaşından küçük çocukların suç ehliyeti bulunmuyor. Dolayısıyla şüpheli olarak ifadeleri de alınamaz. Polisin bunu bilmesi gerekir. Mektubu göndermesi hukuki açıdan bir sonuç doğurmaz. Aileye mektup gönderip çocuğu ifadeye çağırması doğru değil. Aile ifade vermek zorunda değil. Dosya kapanır. Polisin isminden dolayı yabancı olarak değerlendirip tercümana ihtiyaç olup olmadığını sorması sık yapılan ve yanlış olmayan bir uygulama” dedi.
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