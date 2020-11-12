Eğitmenine saldıran 6 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

SPIEGEL’de yer alan habere göre hukukçu olan anne polisin 6 yaşındaki oğlunu ifade çağırmasına şaşırdı. Anne, celpte 6 yaşındaki oğlunun neden ifadeye çağrıldığı bilgisinin yer almaması üzerine avukat tuttu. Savcılıktan avukat aracılığıyla dosyayı talep etti. Gelen dosyada oğlunu, eğitmene saldırdığı gerekçesiyle ilkokul yönetiminin şikâyet ettiğini öğrenince daha da şaşırdı. SUÇ EHLİYETİ YOK

Berlinli Ceza Avukatı Nurali Turan, Alman hukukuna göre 14 yaşından küçük çocukların ifadelerinin alınamayacağını söyledi. Avukat Turan “Alman hukukuna göre 14 yaşından küçük çocukların suç ehliyeti bulunmuyor. Dolayısıyla şüpheli olarak ifadeleri de alınamaz. Polisin bunu bilmesi gerekir. Mektubu göndermesi hukuki açıdan bir sonuç doğurmaz. Aileye mektup gönderip çocuğu ifadeye çağırması doğru değil. Aile ifade vermek zorunda değil. Dosya kapanır. Polisin isminden dolayı yabancı olarak değerlendirip tercümana ihtiyaç olup olmadığını sorması sık yapılan ve yanlış olmayan bir uygulama” dedi.