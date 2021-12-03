Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal’a veda yemeği

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LONDRA’da 4.5 yıldır görev yapan Eğitim Müşaviri Ünsal, 21 Aralık günü başkentten ayrılacak. Londra’da Türk mutfağını 50 yıldır başarıyla temsil eden Bolulu ünlü aşçı Kazım Akkuş’un, Efes Mappel Street’teki veda yemeğine T.C. İçişleri Müsteşarı Kemal Şahin ve Mustafa Erdem, Londra Başkonsolosluğu Güvenlik Ataşesi Serhat Öztürk, Eğitim Müşavirliği Eğitim Uzmanı Bünyamin Bayat, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkan Yardımcısı Abdullah Halisdemir, iş insanı Muhammad Fasch Bott ve Flash Haber Londra internet gazetesi sahibi Mehmet Taisi Güzel de katıldı.Veda yemeğini düzenleyen Akkuş, Ünsal’a yeni görevinde başarılar dileyerek bir dost olarak kendisini her zaman özleyeceklerini söyledi. Bu güzel davetten büyük mutluluk duyduğunu belirten Ünsal, yapmış olduğu veda konuşmasında İngiltere’de bulunduğu süre içerisinde pek çok dostluklar kazandığını ifade etti. Ünsal, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun çocuklarının dil ve kültür ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hizmetlerde bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti. Londra’dan çok güzel hatıralarla ayrılmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu söyleyerek bu veda organizasyonunda ev sahipliği yapan Kazım Akkuş’a ve diğer davetlilere teşekkür etti.

ALMANYA’DA DA GÖREVDE BULUNDU

1976 Yozgat/Çekerek doğumlu olan Hasan Ünsal, ilk ve orta öğrenimini Yozgat Aydıncık İlçesinde tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Devamında Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı, Bakanlık Müfettişliği ve iç Denetçilik görevlerinde bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Türkiye-AB İlişkileri alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Almanya-Karlsruhe Eğitim Ataşeliği’ne atandı, 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Yurda dönüşünde, Milli Eğitim Bakanlığı’nda iç denetçilik görevine devam etti. 2017 yılında ise Londra Eğitim Müşavirliği’ne atandı. Halen bu görevini sürdürüyor. Hasan Ünsal, iş yaşamında çok sayıda mesleki seminer ve kursa katıldı, projelerde yer aldı. Söz konusu proje çalışmaları kapsamında Almanya, İtalya, İspanya, Romanya gibi ülkelere kısa süreli çalışma ziyaretlerinde bulundu.