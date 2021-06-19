e-vinyet almayÄ± unutmayÄ±n

SLOVAKYAâ€™nÄ±n toplam nÃ¼fusu 5.5 milyon. Ãœlkede yaÅŸayanlarÄ±n yÃ¼zde 30â€™undan fazlasÄ± en az ilk doz aÅŸÄ±larÄ±nÄ± olmuÅŸ durumda. BÃ¶lgelere gÃ¶re deÄŸiÅŸen salgÄ±nla ilgili uygulamalar var. Hasta sayÄ±larÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla kÄ±sÄ±tlamalar da hafifletildi. Slovakya, SÄ±la Yolu gÃ¼zergÃ¢hÄ±ndaki en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lke. TamamÄ± otoyol ve sadece 80 km. En Ã§ok bir saatte bu Ã¼lkeden geÃ§ebiliyorsunuz. Otoyollar yeni ve bakÄ±mlÄ±. HÄ±z limiti 130 km/h. En son yayÄ±mlanan genelgeye gÃ¶re transit geÃ§iÅŸinizi yakÄ±t almak hariÃ§ durmadan 8 saatte tamamlamak zorundasÄ±nÄ±z. Slovakya Schengen bÃ¶lgesi Ã¼yesi. SÄ±nÄ±r kontrolleri olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Ã¼lkede ne kadar kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± tespit edecek bir uygulama yok. Yine de kurallara uymanÄ±zÄ± tavsiye ederiz.

Slovakyaâ€™da elektronik vinyet uygulamasÄ± var. GÃ¼mrÃ¼klerdeki peronlarda vinyet iÃ§in Ã¶deme yapÄ±yorsunuz. On gÃ¼nlÃ¼k e-vinyet bedeli 10 Euro. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda plakanÄ±z sisteme iÅŸleniyor. Size sadece bir fatura veriliyor. Bu faturayÄ± kontrol esnasÄ±nda gÃ¶stermek iÃ§in saklayÄ±n. Vinyetesiz araÃ§ kullanmanÄ±n cezasÄ± 150 Euro ile 700 Euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. SLOVAKYA

* AB Ã¼yesi ve Schengen bÃ¶lgesinde.

* Avrupaâ€™dan gidiÅŸlerde kÄ±sÄ±tlama yok. TÃ¼rkiyeâ€™den dÃ¶nÃ¼ÅŸte transit geÃ§me mecburiyeti var.

* Para birimi euro.

* Elektronik vinyet mecburi.

* SÄ±nÄ±rlarda kontrol yok.

* FarlarÄ±nÄ±z 24 saat aÃ§Ä±k olsun.Â Otoyollarda hÄ±z limiti 130 km/h. Devlet karayolunda 90 km/h ve yerleÅŸim yerlerinde 50 km/h. Polis sabit ve seyyar radarlarla kontrol yapÄ±yor. KÃ¶prÃ¼ ayaklarÄ±na kurulan veya uzaktan Ã¶lÃ§Ã¼m yapan radarlarla araÃ§larÄ±n hÄ±zlarÄ± tespit ediliyor. HÄ±z ihlali yapanlara, ilk park yerinde veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸta durdurularak ceza yazÄ±lÄ±yor. Ã‡ek Cumhuriyeti, Macaristan ve Avusturyaâ€™ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k ya da pasaport kontrolleri yok. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± boÅŸ duruyor.

NEMLÄ° ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Bratislava BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adres: Holubyho 11 811 03 Bratislava

Tel: + 421 2 544 15 504

Acil durum telefonu: + 421 904 558 867

e.mail: embassy.bratislava@mfa.gov.tr

Polis imdat: 112

Ambulans: 112

Acil yardÄ±m: 112

Yol yardÄ±mÄ±: 112

Slovakya Otomobil KlÃ¼bÃ¼ SATC tel: + 421 2 682 492 13 AKARYAKIT FÄ°YATLARI

Dizel: 1.18 Euro

Benzin: 1.29 Euro SLOVAKÃ‡A SÃ–ZLÃœK (TÃœRKÃ‡E OKUNUÅžUYLA)

Dobry den: Ä°yi gÃ¼nler

Dobry vecer: Ä°yi akÅŸamlar

Dovidenia (kÄ±saca Dovi): HoÅŸÃ§akalÄ±n

Prosim: TeÅŸekkÃ¼rler

Ano: Evet

Nie: HayÄ±r

Hovaedzie: SÄ±ÄŸÄ±r eti

Kuriatko: Tavuk

Voda: Su

Chlieb: Ekmek

Prepacte: Pardon

Nerozumiem vas: AnlamÄ±yorum.

Mam Poruchu: Arabam arÄ±za yaptÄ±.

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MACARÄ°STAN

RÃ–SZKE

HER ZAMAN

YOÄžUN

Macaristan Schengen bÃ¶lgesinde son Ã¼lke. GÃ¼mrÃ¼klerde kontroller oldukÃ§a sÄ±kÄ±. GeÃ§en yÄ±llarda RÃ¶szkeâ€™de her iki yÃ¶nde olmak Ã¼zere 10 saati aÅŸkÄ±n bekleme sÃ¼releri oldu. Alternatif sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ise Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto.

MACARÄ°STAN, SÄ±la Yolu gÃ¼zergÃ¢hÄ±nda, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan genelgeleriyle uygulamalarÄ±nÄ±n Ã§ok farklÄ± olduÄŸu Ã¼lkelerden biri. Genelgelere gÃ¶re Ã¼lkeye giriÅŸ ile Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda ve transit geÃ§iÅŸlerde Ã§ok katÄ± kurallar var. Vaka sayÄ±larÄ±ndaki gerilemenin verdiÄŸi rahatlÄ±kla bu genelgeler sadece kaÄŸÄ±tta kalmÄ±ÅŸ durumda. An itibarÄ±lma baÅŸta transit geÃ§iÅŸler olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda pratikte korona Ã¶ncesi uygulamalar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte. Macaristan Schengen bÃ¶lgesinde son Ã¼lke. GÃ¼mrÃ¼klerde kontroller oldukÃ§a sÄ±kÄ±. GÃ¶revliler her aracÄ± ve bÃ¼tÃ¼n evraklarÄ± titizlikle inceliyor. Bu nedenle Macaristan gÃ¼mrÃ¼klerinde uzun kuyruklar oluÅŸuyor. SÄ±rbistan ile Macaristan arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± RÃ¶szke, ana otoyol Ã¼stÃ¼nde olmasÄ± nedeniyle her iki yÃ¶nde de en uzun kuyruklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu gÃ¼mrÃ¼k. GeÃ§en yÄ±llarda RÃ¶szkeâ€™de her iki yÃ¶nde olmak Ã¼zere 10 saati aÅŸkÄ±n bekleme sÃ¼releri oldu. Alternatif sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ise Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto. RÃ¶szkeâ€“Tompa arasÄ± 55 km. Ä°ki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± arasÄ±nda daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir gÃ¼mrÃ¼k olan Asatthalom SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± var. Bu kapÄ±dan sadece AB vatandaÅŸlarÄ± giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapabiliyor. GÃ¼nlÃ¼k yoÄŸunluk durumuna gÃ¶re alternatif sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± kullanmanÄ±z faydalÄ± olabilir.



KREDÄ° KARTIYLA Ã–DEYÄ°N

Macaristan otoyollarÄ± geniÅŸ ve bakÄ±mlÄ±. HÄ±z limiti 130 km/h. Sabit ve seyyar radarlar ile hÄ±z kontrolÃ¼ yoÄŸun bir ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor. Macaristan cezalarÄ± mektupla adresinize kadar geliyor. Otoyol Ã¼zerindeki benzin istasyonlarÄ±nda transit yolcularÄ±n kullanabileceÄŸini belirten Ä°ngilizce â€˜Only for Transitâ€™ levhalarÄ± var. Fakat diÄŸer uygulamalar gibi bu da sadece levha olarak kalmÄ±ÅŸ, pratikte buna da uyulmuyor. Otoyolu kullanmanÄ±z iÃ§in e-vinyet zorunlu. Otomobiller iÃ§in 10 gÃ¼nlÃ¼k e-vinyet bedeli 11 euro. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda hemen giriÅŸte satÄ±ÅŸ giÅŸeleri var. AracÄ±nÄ±zÄ±n ruhsatÄ± ve plakasÄ± ile sisteme giriÅŸ yapÄ±lÄ±yor, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda size bir fatura veriliyor. BazÄ± giÅŸelerde fahiÅŸ fiyatla e-vinyet satÄ±lÄ±yor. MÃ¼mkÃ¼nse forint veya kredi kartÄ± ile Ã¶deme yapmayÄ± deneyin. GÃ¼ndÃ¼z farlarÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ±, emniyet kemeri takmak ve Ã§ocuk koltuÄŸu mecburi.

MACARÄ°STAN

* AB Ã¼yesi Schengen bÃ¶lgesinde

* Avrupaâ€™dan gidiÅŸ ve TÃ¼rkiyeâ€™den dÃ¶nÃ¼ÅŸlerde transit geÃ§me mecburiyeti var. Fakat kontrol edilmiyor.

* Para birimi forint.

* Elektronik vinyet mecburi.

* SÄ±nÄ±rlarda kontroller Ã§ok sÄ±kÄ±.

* Cezalar aÄŸÄ±r.

* SÄ±rbistanâ€™a sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± RÃ¶szke de uzun kuyruklar oluÅŸuyor.

* Alternatif sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto.



SADECE Ä°KÄ° PAKET SÄ°GARA

Macaristan gÃ¼mrÃ¼k gÃ¶revlileri AB, yasalarÄ±nÄ± Ã§ok ciddi ÅŸekilde uyguluyor. Her yetiÅŸkinin sadece iki paket (Dikkat; Ä°ki karton deÄŸil) sigara getirme hakkÄ± var. Daha fazlasÄ±na el konuluyor. Tutanak ve ceza Ã¶demek iÃ§in saatlerce bekliyorsunuz. Et ve sÃ¼t mamullerinin Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmiyor. 10 bin euro ve Ã¼stÃ¼ paranÄ±n beyan edilmesi gerekli. GÃ¼nlÃ¼k kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ±ndaki altÄ±n ve deÄŸerli takÄ±lar da gÃ¼mrÃ¼ÄŸe tabi.Â RÃ¶szke SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±â€™nda izin dÃ¶nemi baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± ve hafta arasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen 5 saat bekledim. Bekleyenler korna Ã§alarak protestoda bulunmalarÄ±na raÄŸmen 8 giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndan sadece Ã¼Ã§ tanesi hizmet veriyordu.



SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndaki giÅŸelerdeki gÃ¶revliler araÃ§ ruhsatÄ±nÄ±zla birlikte plakanÄ±zÄ± sisteme kayÄ±t ediyor ve size makbuz veriyor. Otoyol Ã¼stÃ¼ndeki video kontrol sistemleri plakanÄ±z Ã¼zerinden e-vinyet kontrolÃ¼ yapÄ±yor.

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Ã–NEMLÄ° ADRES VE TELEFONLAR

T.C. BudapeÅŸte BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi adres: Andrassy ut. 123 1062 Budapest - Hungary

Telefon: +361 478 91 00 veya +36 1 478 91 30

Acil durum telefonu: +36 70 355 72 33

e.mail: embassy.budapest@mfa.gov.tr

Polis: 107

Ä°tfaiye: 105

Cankurtaran ambulans: 104

Macar otomobil kulÃ¼bÃ¼ (MAK): 188

AKARYAKIT FÄ°YATLARI

(1 euro = 345 forint)

Dizel: 1.21 euro

SÃ¼per benzin: 1.20 Euro MACARCA SÃ–ZLÃœK (TÃœRKÃ‡E OKUNUÅžUYLA)

Yo nopot: Ä°yi gÃ¼nler

Yo regelt: GÃ¼naydÄ±n

Yo eÅŸtet: Ä°yi akÅŸamlar

Yo esagat: Ä°yi geceler

Visont lataÅŸra: AllahaÄ±smarladÄ±k

Hol von o vetse?: Tuvaletler nerede?

ÅžegitÅŸeg: Ä°mdat

Mibe kerÃ¼l?: Ãœcreti ne kadar?

Kerem: LÃ¼tfen

KÃ¶sÃ¶nÃ¶m: TeÅŸekkÃ¼r ederim

Vis: Su

Kave: Kahve

Teo: Ã‡ay

Kenyer: Ekmek

Salato: Salata

Boryu huÅŸ: Dana eti

Barani huÅŸ: Kuzu eti

Morho huÅŸ: SÄ±ÄŸÄ±r eti

NinÃ§: Yok

Ä°gen: Evet