e-vinyet almayÄ± unutmayÄ±n

SLOVAKYA’nın toplam nüfusu 5.5 milyon. Ülkede yaşayanların yüzde 30’undan fazlası en az ilk doz aşılarını olmuş durumda. Bölgelere göre değişen salgınla ilgili uygulamalar var. Hasta sayılarının azalmasıyla kısıtlamalar da hafifletildi. Slovakya, Sıla Yolu güzergâhındaki en küçük ülke. Tamamı otoyol ve sadece 80 km. En çok bir saatte bu ülkeden geçebiliyorsunuz. Otoyollar yeni ve bakımlı. Hız limiti 130 km/h. En son yayımlanan genelgeye göre transit geçişinizi yakıt almak hariç durmadan 8 saatte tamamlamak zorundasınız. Slovakya Schengen bölgesi üyesi. Sınır kontrolleri olmadığından dolayı ülkede ne kadar kaldığınızı tespit edecek bir uygulama yok. Yine de kurallara uymanızı tavsiye ederiz.

Slovakya’da elektronik vinyet uygulaması var. Gümrüklerdeki peronlarda vinyet için ödeme yapıyorsunuz. On günlük e-vinyet bedeli 10 Euro. Karşılığında plakanız sisteme işleniyor. Size sadece bir fatura veriliyor. Bu faturayı kontrol esnasında göstermek için saklayın. Vinyetesiz araç kullanmanın cezası 150 Euro ile 700 Euro arasında değişiyor. SLOVAKYA

* AB üyesi ve Schengen bölgesinde.

* Avrupa’dan gidişlerde kısıtlama yok. Türkiye’den dönüşte transit geçme mecburiyeti var.

* Para birimi euro.

* Elektronik vinyet mecburi.

* Sınırlarda kontrol yok.

* Farlarınız 24 saat açık olsun. Otoyollarda hız limiti 130 km/h. Devlet karayolunda 90 km/h ve yerleşim yerlerinde 50 km/h. Polis sabit ve seyyar radarlarla kontrol yapıyor. Köprü ayaklarına kurulan veya uzaktan ölçüm yapan radarlarla araçların hızları tespit ediliyor. Hız ihlali yapanlara, ilk park yerinde veya çıkışta durdurularak ceza yazılıyor. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Avusturya’ya açılan sınır kapılarında gümrük ya da pasaport kontrolleri yok. Sınır kapıları boş duruyor.

NEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Bratislava Büyükelçiliği Adres: Holubyho 11 811 03 Bratislava

Tel: + 421 2 544 15 504

Acil durum telefonu: + 421 904 558 867

e.mail: embassy.bratislava@mfa.gov.tr

Polis imdat: 112

Ambulans: 112

Acil yardım: 112

Yol yardımı: 112

Slovakya Otomobil Klübü SATC tel: + 421 2 682 492 13 AKARYAKIT FİYATLARI

Dizel: 1.18 Euro

Benzin: 1.29 Euro SLOVAKÇA SÖZLÜK (TÜRKÇE OKUNUŞUYLA)

Dobry den: İyi günler

Dobry vecer: İyi akşamlar

Dovidenia (kısaca Dovi): Hoşçakalın

Prosim: Teşekkürler

Ano: Evet

Nie: Hayır

Hovaedzie: Sığır eti

Kuriatko: Tavuk

Voda: Su

Chlieb: Ekmek

Prepacte: Pardon

Nerozumiem vas: Anlamıyorum.

Mam Poruchu: Arabam arıza yaptı.

MACARİSTAN

RÖSZKE

HER ZAMAN

YOĞUN

Macaristan Schengen bölgesinde son ülke. Gümrüklerde kontroller oldukça sıkı. Geçen yıllarda Röszke’de her iki yönde olmak üzere 10 saati aşkın bekleme süreleri oldu. Alternatif sınır kapıları ise Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto.

MACARİSTAN, Sıla Yolu güzergâhında, koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeleriyle uygulamalarının çok farklı olduğu ülkelerden biri. Genelgelere göre ülkeye giriş ile çıkışlarda ve transit geçişlerde çok katı kurallar var. Vaka sayılarındaki gerilemenin verdiği rahatlıkla bu genelgeler sadece kağıtta kalmış durumda. An itibarılma başta transit geçişler olmak üzere bütün sınır kapılarında pratikte korona öncesi uygulamalar yürürlükte. Macaristan Schengen bölgesinde son ülke. Gümrüklerde kontroller oldukça sıkı. Görevliler her aracı ve bütün evrakları titizlikle inceliyor. Bu nedenle Macaristan gümrüklerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Sırbistan ile Macaristan arasındaki sınır kapısı Röszke, ana otoyol üstünde olması nedeniyle her iki yönde de en uzun kuyrukların oluştuğu gümrük. Geçen yıllarda Röszke’de her iki yönde olmak üzere 10 saati aşkın bekleme süreleri oldu. Alternatif sınır kapıları ise Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto. Röszke–Tompa arası 55 km. İki sınır kapısı arasında daha küçük bir gümrük olan Asatthalom Sınır Kapısı var. Bu kapıdan sadece AB vatandaşları giriş ve çıkış yapabiliyor. Günlük yoğunluk durumuna göre alternatif sınır kapılarını kullanmanız faydalı olabilir.



KREDİ KARTIYLA ÖDEYİN

Macaristan otoyolları geniş ve bakımlı. Hız limiti 130 km/h. Sabit ve seyyar radarlar ile hız kontrolü yoğun bir şekilde yapılıyor. Macaristan cezaları mektupla adresinize kadar geliyor. Otoyol üzerindeki benzin istasyonlarında transit yolcuların kullanabileceğini belirten İngilizce ‘Only for Transit’ levhaları var. Fakat diğer uygulamalar gibi bu da sadece levha olarak kalmış, pratikte buna da uyulmuyor. Otoyolu kullanmanız için e-vinyet zorunlu. Otomobiller için 10 günlük e-vinyet bedeli 11 euro. Sınır kapılarında hemen girişte satış gişeleri var. Aracınızın ruhsatı ve plakası ile sisteme giriş yapılıyor, karşılığında size bir fatura veriliyor. Bazı gişelerde fahiş fiyatla e-vinyet satılıyor. Mümkünse forint veya kredi kartı ile ödeme yapmayı deneyin. Gündüz farların açık olması, emniyet kemeri takmak ve çocuk koltuğu mecburi.

MACARİSTAN

* AB üyesi Schengen bölgesinde

* Avrupa’dan gidiş ve Türkiye’den dönüşlerde transit geçme mecburiyeti var. Fakat kontrol edilmiyor.

* Para birimi forint.

* Elektronik vinyet mecburi.

* Sınırlarda kontroller çok sıkı.

* Cezalar ağır.

* Sırbistan’a sınır kapısı Röszke de uzun kuyruklar oluşuyor.

* Alternatif sınır kapıları Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto.



SADECE İKİ PAKET SİGARA

Macaristan gümrük görevlileri AB, yasalarını çok ciddi şekilde uyguluyor. Her yetişkinin sadece iki paket (Dikkat; İki karton değil) sigara getirme hakkı var. Daha fazlasına el konuluyor. Tutanak ve ceza ödemek için saatlerce bekliyorsunuz. Et ve süt mamullerinin ülkeye girişine izin verilmiyor. 10 bin euro ve üstü paranın beyan edilmesi gerekli. Günlük kullanım dışındaki altın ve değerli takılar da gümrüğe tabi. Röszke Sınır Kapısı’nda izin dönemi başlamadığı ve hafta arası olmasına rağmen 5 saat bekledim. Bekleyenler korna çalarak protestoda bulunmalarına rağmen 8 giriş kapısından sadece üç tanesi hizmet veriyordu.



Sınır kapısındaki gişelerdeki görevliler araç ruhsatınızla birlikte plakanızı sisteme kayıt ediyor ve size makbuz veriyor. Otoyol üstündeki video kontrol sistemleri plakanız üzerinden e-vinyet kontrolü yapıyor.



ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği adres: Andrassy ut. 123 1062 Budapest - Hungary

Telefon: +361 478 91 00 veya +36 1 478 91 30

Acil durum telefonu: +36 70 355 72 33

e.mail: embassy.budapest@mfa.gov.tr

Polis: 107

İtfaiye: 105

Cankurtaran ambulans: 104

Macar otomobil kulübü (MAK): 188

AKARYAKIT FİYATLARI

(1 euro = 345 forint)

Dizel: 1.21 euro

Süper benzin: 1.20 Euro MACARCA SÖZLÜK (TÜRKÇE OKUNUŞUYLA)

Yo nopot: İyi günler

Yo regelt: Günaydın

Yo eştet: İyi akşamlar

Yo esagat: İyi geceler

Visont lataşra: Allahaısmarladık

Hol von o vetse?: Tuvaletler nerede?

Şegitşeg: İmdat

Mibe kerül?: Ücreti ne kadar?

Kerem: Lütfen

Kösönöm: Teşekkür ederim

Vis: Su

Kave: Kahve

Teo: Çay

Kenyer: Ekmek

Salato: Salata

Boryu huş: Dana eti

Barani huş: Kuzu eti

Morho huş: Sığır eti

Ninç: Yok

İgen: Evet