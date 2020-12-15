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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Duvara işeyeni vurdu

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Duvara işeyeni vurdu
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Almanya’nın Hamburg kentinde yol kenarında bir evin duvarına işeyen 26 yaşındaki kişi, silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen kişinin tedavisi sürüyor.

POLİSTEN edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Altona semtinde 26 yaşındaki bir kişi, çok sıkıştığı için yol kenarında bir evin duvarına işedi. O sırada yolda seyir halindeki bir otomobilin içinden silahla bir el ateş edildi. Silahtan çıkan kurşun, duvara işeyen kişiye isabet etti. Görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kişi, ameliyat edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, görgü tanıklarının verdiği bilgiyle zanlının otomobilinin peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra aranan otomobil St Pauli semtinde durduruldu. Otomobilin içinde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

 

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