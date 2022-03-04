Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Düsseldorf’ta baskın! 1 milyon euro değerinde kenevir ele geçirildi!

#Almanya#Kenevir#Baskın
Düsseldorf’ta baskın 1 milyon euro değerinde kenevir ele geçirildi

Düsseldorf’a bağlı Mettmann bölgesinde polis, bir apartmana operasyon düzenledi. Baskında 1 milyon euro değerinde profesyonelce ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirilirken 40 ve 26 yaşlarında Balkan kökenli iki kişi tutuklandı.

Haberin Devamı

DÜSSELDORF’TA Tichauer Weg adresindeki bir apartmanın zemin katında birbirine bağlı 3 dairede, toplam 8 odada özel büyük saksılara ekilmiş çeşitli boylarda kenevir bitkisi ele geçirildi. Dairelerde profesyonel kenevir yetiştirmek için özel lambalar ve havalandırma tesisatı kurulduğu ve bu havalandırma çıkışını da borularla birinci kattaki bir daireden dışarıya verildiği ortaya çıktı.

KENEVİR BİTKİLERİ İNCELENECEK
Güvenlik güçleri toplam satış değeri yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtilen çeşitli boylarda 687 kök kenevire ve kenevir yetiştirmede kullanılan, kapsamlı teknik donanıma (aydınlatma, havalandırma ve sulama sistemleri) el koydu. Bitkiler LKA (Eyalet Kriminal Dairesi) tarafından incelendikten sonra imha edilecek.

Düsseldorf’ta baskın 1 milyon euro değerinde kenevir ele geçirildi

Haberin Devamı

300 HANEYE EŞ DEĞER ELEKTRİK KULLANIMI
Polisin verdiği bilgiye göre kenevir plantajı için kullanılan elektriğin 2 kişiden oluşan yaklaşık 300 hanenin yıllık elektrik kullanımına eş değer olduğu belirtiliyor. Baskın, geçen yıl kasım ayında Mettmann’da Bismarckstrasse’de eski bir otelde ele geçirilen kenevir bitkileriyle ilgili soruşturmanın genişletilmesine dayanıyor. Savcılık ve Kriminal Polis, tutuklanan Balkan kökenli iki kişi hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Kenevir#Baskın

BAKMADAN GEÇME!

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski