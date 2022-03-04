Düsseldorf’ta baskın! 1 milyon euro değerinde kenevir ele geçirildi!

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DÜSSELDORF’TA Tichauer Weg adresindeki bir apartmanın zemin katında birbirine bağlı 3 dairede, toplam 8 odada özel büyük saksılara ekilmiş çeşitli boylarda kenevir bitkisi ele geçirildi. Dairelerde profesyonel kenevir yetiştirmek için özel lambalar ve havalandırma tesisatı kurulduğu ve bu havalandırma çıkışını da borularla birinci kattaki bir daireden dışarıya verildiği ortaya çıktı.

KENEVİR BİTKİLERİ İNCELENECEK

Güvenlik güçleri toplam satış değeri yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtilen çeşitli boylarda 687 kök kenevire ve kenevir yetiştirmede kullanılan, kapsamlı teknik donanıma (aydınlatma, havalandırma ve sulama sistemleri) el koydu. Bitkiler LKA (Eyalet Kriminal Dairesi) tarafından incelendikten sonra imha edilecek.

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300 HANEYE EŞ DEĞER ELEKTRİK KULLANIMI

Polisin verdiği bilgiye göre kenevir plantajı için kullanılan elektriğin 2 kişiden oluşan yaklaşık 300 hanenin yıllık elektrik kullanımına eş değer olduğu belirtiliyor. Baskın, geçen yıl kasım ayında Mettmann’da Bismarckstrasse’de eski bir otelde ele geçirilen kenevir bitkileriyle ilgili soruşturmanın genişletilmesine dayanıyor. Savcılık ve Kriminal Polis, tutuklanan Balkan kökenli iki kişi hakkında soruşturmayı sürdürüyor.