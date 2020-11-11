Düsseldorf gümrüğünde 6 milyon 500 bin euroluk büyük soygun!

EDİNİLEN bilgiye göre, ilk görgü tanığı 1 Kasım Pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında delme makinesinin sesini duydu. Ardından siyah giyinen maskeli üç kişinin saat 10.45 sıralarında Parkring 6 numarada park halindeki bir minibüsün yan kapısına defalarca binadan çıkardıklarını yüklediğini ve minibüse binerek uzaklaştıklarını görerek hemen durumu polise bildirdi. Bir başka görgü tanığı ise soyguncularla birlikte hareket eden bir şüphelinin fotoğrafını çekip polise verdi. Görgü tanığı, bu kişinin başka bir araçla minibüsü takip ettiğini de polise aktardı.

TÜNEL KAZILARAK GİRİLMİŞ

Polis elindeki en güçlü delil olan fotoğrafı yayımlayarak gümrüğün kasasından 6 milyon 500 bin euro çalan soyguncuların peşine düştü. Soygunla ilgili yapılan açıklamada ise “Krefeld polisince sürdürülen soruşturmaya göre son derece profesyonelce planlanan bir soygun. İlk belirlemelere göre üç soyguncu kasanın bulunduğu bölümün yan odasından tünel kazarak girmiş” denildi. Polis, soyguncuları yakalatacak bilgiyi veren kişiyi 100 bin euro ile ödüllendireceğini duyurdu.