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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 28.02.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

‘Düşler Ülkesi’ Münih’te

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‘Düşler Ülkesi’ Münih’te
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Bugünlerde yolu Münih’in merkezine düşenler üzerinde Türkçe ‘Düşler Ülkesi’ yazan 5 metre yüksekliğinde devasa bir panoyla karşılaşıyor. Tarihi binalarıyla ünlü Lenbachplatz Meydanı’ndaki panonun öbür yüzüne bakıldığında ise Almancasıyla birlikte “Yaşamak istiyorum Gönlümce. Kedersiz, sorunsuz”, dizeleri göze çarpıyor. Hemen yanı başında dizelerin sahibinin ismi yer alıyor, Semra Ertan, 1982.

MERSİN doğumlu şair Semra Ertan, 1982 yılında Almanya’daki yabancı düşmanlığını protesto etmek amacıyla üzerine benzin dökerek kendisini yakmıştı. Hamburg’daki olay büyük yankı uyandırmış, günlerce süren gösteriler yapılmıştı. Yaşamını yitirdiğinde henüz 26 yaşında olan Semra Ertan, romanlara, tiyatro oyunlarına sanat yapıtlarına ilham kaynağı olmuş, hâlâ da olmaya devam ediyor.

‘Düşler Ülkesi’ Münih’te


Sanat yaşamını Münih ve Viyana’da sürdüren Semra Ertan’ın yeğeni Cana Bilir-Meier ise teyzesinin anısına çeşitli kentlerde adına ‘Düşler Ülkesi’ verdiği bir dizi sanat etkinlikleri düzenlemişti. Cana Bilir-Meier tarafından son olarak özel teknikle hazırlanan 5x5 boyutlarında üzerinde Semra Ertan’ın dizelerinin bulunduğu pano, Münih’te devam eden ‘Açık Alanda Sanat’ konulu programda yer alıyor ve 7 Mart tarihine kadar görülebilir.

‘Düşler Ülkesi’ Münih’te

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