‘Düşler Ülkesi’ Münih’te

MERSİN doğumlu şair Semra Ertan, 1982 yılında Almanya’daki yabancı düşmanlığını protesto etmek amacıyla üzerine benzin dökerek kendisini yakmıştı. Hamburg’daki olay büyük yankı uyandırmış, günlerce süren gösteriler yapılmıştı. Yaşamını yitirdiğinde henüz 26 yaşında olan Semra Ertan, romanlara, tiyatro oyunlarına sanat yapıtlarına ilham kaynağı olmuş, hâlâ da olmaya devam ediyor.





Sanat yaşamını Münih ve Viyana’da sürdüren Semra Ertan’ın yeğeni Cana Bilir-Meier ise teyzesinin anısına çeşitli kentlerde adına ‘Düşler Ülkesi’ verdiği bir dizi sanat etkinlikleri düzenlemişti. Cana Bilir-Meier tarafından son olarak özel teknikle hazırlanan 5x5 boyutlarında üzerinde Semra Ertan’ın dizelerinin bulunduğu pano, Münih’te devam eden ‘Açık Alanda Sanat’ konulu programda yer alıyor ve 7 Mart tarihine kadar görülebilir.