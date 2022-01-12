‘Duruma göre kira indirimi!’

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MAHKEME, her bir başvurunun ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirtti. Buna göre kira indirimi talep eden şirketin, kapanma döneminde devlet yardımı alıp almadığı, kapanmadan dolayı cirosunun ne kadar düştüğü veya kapanma dolayısıyla sigortadan para alıp olmadığına bakılarak değerlendirme yapılacak. Mahkeme, korona salgınının önlenmesine yönelik tam kapanma kararının dükkân sahibi ve kiracıyı da zora soktuğuna ve her iki tarafında sorumluluğu bulunmadığına dikkat çekildi. Ancak mahkeme kararında, kira indiriminin yarı yarıya olması gerektiği gibi genel geçer bir kural olamayacağını vurguladı.

KİRAYI ÖDEMEYİNCE MAHKEMELİK OLDUK

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Chemnitz yakınlarındaki tekstil ürünleri satan kiracı konumundaki Kik şirketi ile gayrimenkul sahibi arasındaki 2020 yılında tam kapanma döneminde yaşanan kira indirimi sorunu üzerine gerçekleşti. Kik 2020 Mart ayından itibaren tam kapanma kararından sonra tüm mağazalarını kapatmıştı. Chemnitz şubesindeki dükkânını 7 bin 850 euroluk kira bedelini ödemeyen Kik ve ev sahibi mahkemelik oldu.

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ÜST MAHKEME YARI YARIYA İNDİRDİ

Chemnitz Bölge Mahkemesi, Kik’i ödenmeyen her ayın tam kirasını ödemeye mahkûm ederken, bir üst mahkeme olan Dresden’deki Eyalet Mahkemesi kira tutarını yarı yarıya indirdi. Ancak her iki taraf da temyize giderek Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Federal Anayasa Mahkemesi ise Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin verdiği kararı kısmi onamış oldu. Ancak Anayasa Mahkemesi, kiranın yarı yarıya paylaşılmasına karşı çıktı.