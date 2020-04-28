YEŞİLLER ve Hür Demokrat Parti, (FDP) Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in korona kriziyle kamuoyunda kayıplara karıştığını ve sırra kadem bastığını söyledi. Yeşillerli Konstantin von Notz, Meclis İçişleri Komisyonu’nda bunun konu olduğunu ve içişleri bakanını artık göremediklerini dile getirdi. Funke medya grubuna konuşan Konstantin von Notz “Durum mega ciddi ve içişleri bakanı ortada yok” diyerek eleştirdi. FDP iç politika sözcüsü Konstantin Kuhle de kameralar karşısında hep Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i gördüklerini, ama Seehofer’in kayıplara karıştığını ifade etti. Kuhle “Koronavirüsle mücadele sadece eyaletlerin yetkisinde değil, iç politikanın da görevi. Sınır kontrollerinden afet korumaya ve halka yardıma varıncaya kadar içişleri bakanının da yetkileri var. Seehofer korona sessizlik yeminini artık bozup açık görüş belirtmeli, örneğin vatandaş hakları ve sağlığı koruma arasındaki ölçülü ilişki konusunda” dedi.

SINIRLAR 20 GÜN DAHA KAPALI

Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’de düzenlediği basın toplatısında, salgınla mücadele kapsamında komşularıyla sınırların bir süre daha kapalı tutulacağı yönünde karar aldıklarını söyledi. Kararın 20 gün için geçerli olduğunu belirten Seehofer, sınırlardaki kontrollerin de sıkı şekilde süreceğini kaydetti.