Durdurma kararı 4 gün gecikmeyle alınmış

KONUYLA ilgili olarak Almanya Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) önerisi doğrultusunda karar alındı. Ancak Başbakanlığın, karar almadan 4 gün önce AstraZeneca ile ilgili gelişmeleri öğrendiği ve bizzat Başbakan Angela Merkel’in de bilgilendirildiği ortaya çıktı. Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens’in Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’u 26 Mart cuma günü arayıp AstraZeneca aşısının belli yaş gruplarında yapılmasının durdurulmasını istediği belirtildi. Başbakan Merkel’in de olay hakkında bilgilendirilmesine rağmen durdurma kararı 30 Mart Salı günü öğleden sonra alındı.





Olayın ortaya çıkmasından sonra Başbakanlık bir açıklama yaparak, etik kurulu ve Leopoldina Bilim Kurulu’nun görüşlerine başvurulduğu belirtildi. Bir hükümet sözcüsü ZDF’ye yaptığı açıklamada, “Ülke genelini ilgilendiren bir karar olacağı için Başbakan Merkel, Etik Kurulu ve Leopoldina Milli Bilim Akademisi uzmanlarının görüşlerine başvurmuştur” dedi. Almanya’da geçtiğimiz haftalarda yapılan 2.7 milyon AstraZeneca aşısından 37’sinde beyin damarlarından tromboz teşhisi kondu. Dokuz kişinin ise buna bağlı olarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.