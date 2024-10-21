Dünya yayıncıları Frankfurt’ta buluştu

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İTALYA’nın ‘onur konuğu’ olarak katıldığı ve bu katılımın İtalya’daki aşırı sağcı hükümetin muhalif yazarlara yönelik resmi engellemeler nedeniyle tartışmalara neden olduğu fuara, 100’e yakın ülkeden 4 BİN 300 yayıncı ve bu alanda faaliyet gösteren kurum kendi stantlarıyla katıldı. Fuarı ziyaret edenlerin sayısı da 153 ülkeden 230 bini aştı. Bu sayı, geçen yıl 130 ülkeden 215 bin olarak açıklanmıştı. Yeni kitapların ve yazarların buluştuğu, yayıncılık alanındaki son gelişmelerin tanıtıldığı, bir yandan düşünce ve yayın özgürlüğü, diğer yandan da yayıncılık sektörünün çok boyutlu sorunlarının, gelişmelerin ele alındığı 5 günlük fuarda 30’a yakın yayıncılık ödülü de sahiplerini buldu. Fuarın sosyal medyaya ve gençlere yönelik özel bölümleri en yoğun ilgi gören alanlar oldu.

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YÖNETMEN ÖZARSLAN’A ÖDÜL

Almanya’da yaşayan yönetmen Aslı Özarslan da ödül alanlardan biri oldu. Berlin’de dünyaya gelen Özarslan’ın filmi ‘Ellbogen’ (Dirsek), ‘En İyi Film Adaptasyonu Ödülü’nü aldı. Film, Almanya’da yaşayan tanınmış yazarlardan Fatma Aydemir’in 2017 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlandı. Fuarda verilen en önemli ödül ise Alman Yayıncılar Birliği’nin her yıl kitap fuarının son gününde, Frankfurt’un ve Almanya’nın en önemli tarihi ve siyasi mekânlarından Paulskirche’de verilen Barış Ödülü’ydü. ‘Barış Ödülü’nün sahibi Amerikalı tarihçi-yazar Anne Applebaum, törende yaptığı konuşmada Ukrayna’ya Rusya’ya siyasi ve askeri destek çağrısını tekrarladı. “Bu savaşı kazanabiliriz” diyen Applebaum, aynı zamanda şu anda Polonya’daki hükümetin Dışişleri Bakanı’yla evli ve Polonya vatandaşlığı da bulunuyor.

TÜRKİYE ULUSAL STANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası’nın organize ettiği 220 metrekarelik Türkiye Ulusal Standı’nda 20 yayınevi temsil edildi. Ayrıca kısa adı TEDA olan Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi kapsamında, Türkiye’den yazarların çeşitli dillere çevrilip basılan eserleri de sergilendi. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu da fuardaki Türkiye ve hemen yanındaki Azerbaycan stantlarını ziyaret ederek, yayıncı ve yazarlarla görüşmelerde bulundu. Fuara, Türkiye’den ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli yazarlar da katılıp eserlerini tanıttılar, imza etkinliklerinde yer aldılar. Haydar Ergülen, Prof. Dr. Lütfi Doğan Tılıç, Esmahan Akyol, Ebru Erke, Bülent Ceylan, Cemile Şahin gibi yazarlar ve gazeteciler fuara bizzat katılarak, eserlerini, kitaplarını imzalayıp tanıttılar. Türkiye’den bağımsız olarak katılan kurumlar arasında matbaacılık şirketleri ağırlıktaydı.

Fatma Aydemir, Aslı Özarslan

Ebru Erke

Bülent Ceylan

İtalya’da mafya üzerine yaptığı çalışmalar ve yayınladığı kitaplar nedeniyle yıllardır polis koruması altında yaşayan Roberto Saviano’nun ülkesini tanıtmak amacıyla fuara gönderilen yazarlar heyetine alınmaması büyük tartışmalara neden oldu. Saviano, fuara Alman yayıncısının davetiyle, özel olarak katıldı ve yer aldığı her platformda büyük ilgiyle karşılandı.





