Düğün yok, nişan yok, müşteri hiç yok!

ALMANYA Berberler ve Kuaförler Birliği’nden yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayındaki ciro kaybının geçen yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 30 olduğu belirtildi. Mart-Temmuz aralığındaki kaybın ise yüzde 60 olduğuna işaret edildi. Kovid-19 salgını nedeniyle yedi hafta kuaförler ve berberler kapalı kaldı. 4 Mayıs’ta yeniden salonlarını açan kuaförler ve berberler ilk üç hafta iyi iş yaptıklarını ancak daha sonra işlerinin durma noktasına geldiğinden yakınıyor.





30 YILDIR SEKTÖRDE

Berlin’in tanınmış kuaförlerinden Sultan Uçbağlar belki de yüzyılda bir olacak bir krizi yaşadıklarını belirterek “30 yıldır sektördeyim. Ben hiç bu kadar sektörün zor günler geçirdiğini bilmiyorum. Müşterilerimiz salgın nedeniyle kuaföre gelmek istemiyor. Maske takmak, eldiven giymek hem müşteriyi hem de bizi rahatsız ediyor. Elimizle yaptığımız işi hissetmemiz lazım. Eldivenler bunu engelliyor. Müşterilerimiz gelip saç boyalarının numaralarını istiyorlar. Biz de veriyoruz. Saç boyalarını bile evde kendileri yapmak istiyor. Bizim işimizin önemli bir parçası saçlara fön çekmek. Eğlence partileri olmadığı için neredeyse hiç fön çekmiyoruz” dedi.





GÜNÜMÜZ BOŞ GEÇİYOR

Türkiye’den yetişme erkek berberi ustası Mehmet Kaya da müşteri azlığından yakındı “Kriz öncesi ile kıyaslanmayacak kadar büyük iş kaybı var. Kısa süreli mesai uygulamasına geçtik. Nöbetleşe çalışıyoruz. Çalışanların sayısı azalmasına rağmen iş yükümüz yine de eskisinin yarısı kadar bile değil” dedi.

Selim Adanur ise “Bizim iki tür müşterimiz var. Belli periyotlarla tıraş olanlar ve bir de her hafta saç sakal bakımı ile tıraş olanlar. Haftada bir gelip sakal ve saç düzelten müşterimiz tamamen gitti. Diskotekler kapalı, konserler yapılamıyor. Yani iş yerimizi asıl döndüren müşterimiz yok. Alınan önlemler sürdüğü sürece de o müşteriler bir daha gelmez. 4 Mayıs’ta dükkânı açtığımızda bir akın oldu. Ama bu üç hafta sürdü. Sonra duruldu. Çünkü insanlar aylık rutin tıraşa geliyor” dedi.





GELİN BAŞI KALKTI

Türklerin yoğun yaşadığı Neukölln semtinde uzun yıllardır kuaför salonu işleten Leyla Kangal ise “Kadın kuaförleri için düğün ve nişan törenleri çok önemli. Sektörü ayakta tutan aslında onlar. Şimdilik bu tür eğlenceler durdu. Dolayısıyla bizler gelin başı yapamıyoruz. Düğün yok, nişan yok, kız isteme bile yok gelin başı da yok, damat tıraşı da. Düğün salonları açılıp düğünler yapılmadan bizlerin işleri düzelmeyecek. Artık eylül ayını bekleyeceğiz. Belki o zamana kadar hastalık kontrol altına alınır ve düğünler de yeniden yapılır. Bizler de işimize kavuşuruz” dedi.