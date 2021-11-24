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HABERLERAvrupa Haberleri

Dördüncü dalga önlenemiyor

#Almanya#Koronavirüs Dördüncü Dalga#AVRUPADAN HABERLER
Dördüncü dalga önlenemiyor

Almanya’da koronavirüs salgınıyla mücadele yasası yürürlüğe girdi ancak dördüncü dalga tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

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ROBERT Koch Enstitüsü verilerine göre 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısındaki artışı belirleyen insidans değeri 404.5 oldu. Günlük vaka sayısı da 66 bin 884 olarak kayıtlara geçti. Bir önceki hafta vaka sayısı 52 bin 826 olarak tespit edilmişti. Ancak test yaptırmayan ve bilinmeyen vaka sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Son 24 saat içinde ise 335 kişinin koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar ölenlerin sayısı 99 bin 768 oldu. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı ise 5 milyon 497 bin 795 olarak açıklandı. Uzmanlar, alınan tedbirlerin kısa zamanda hemen etkisini göstermeyeceğini ve Noel yaklaştıkça sayının daha da artacağını söylüyor.

Dördüncü dalga önlenemiyor
HASTANELER DOLUYOR
Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (DİVİ) verilerine göre koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında da artış oldu. DİVİ’nin verilerine göre ağır korona hastalığı nedeniyle yoğun bakımlara alınan hasta sayısı 3 bin 964 oldu. DİVİ, her gün sayının arttığını açıkladı. Birçok hastane, acil olmayan ameliyatları ileri bir tarihe ertelemeye başladı.

 

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#Almanya#Koronavirüs Dördüncü Dalga#AVRUPADAN HABERLER

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