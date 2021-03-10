Dolandırıcılar yüzünden yardımlar durduruldu

FEDERAL Ekonomi Bakanlığı ile Federal Maliye Bakanlığı, hibeyi hak etmedikleri halde illegal yöntemlerle almaya çalışan dolandırıcıların tespit edildiğini açıkladı. Olayın derinlemesine soruşturulduğu için tüm yardımların geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Soruşturmanın tamamlanmasından sonra yardımların ödenmesine devam edilecek. Dolandırıcıların ne kadar hibe aldıkları ise açıklanmadı. Ancak online ekonomi haber sitesi Business Insider, dolandırıcıların milyonlarca euro yardım almayı başardığını yazdı. Dolandırıcıların gerçek işletmelerin şirket ve vergi numaralarını kullanarak başvurdukları ancak banka hesabı olarak kendi banka hesaplarını verdikleri belirtildi.