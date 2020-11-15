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Avrupa
AA / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.11.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Doktorlardan ortak açıklama: Acil olmayan ameliyatlar ertelensin

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Doktorlardan ortak açıklama: Acil olmayan ameliyatlar ertelensin
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Almanya’daki doktorlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hastanelerin kapasitenin sınıra gelmemesi için acil olmayan ameliyatların ertelenmesini istedi.

ALMANYA Tabipler Birliği ile çeşitli yoğun bakım ve acil durum derneklerinden yapılan ortak açıklamada, artan vakalardan dolayı hastanelerdeki personelin üzerinde büyük bir yük oluştuğu ifade edildi. Açıklamada, Kovid-19 vakalarının yüksek seviyede olduğu bölgelerdeki hastanelerde ‘sınıra dayandık’ seslerinin yankılandığı belirtildi. Hastanelerde acil olmayan ameliyatların ertelenmesine ilişkin düzenleme çıkarılması yönünde hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, buradaki sağlık personelinin kısa sürede ağır hastalar için görevlendirilebileceği ifade edildi. Açıklamada, personel desteği olmadan birçok hastanedeki yoğun bakım bölümünün kapasitenin sınırına gelebileceği kaydedildi.

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