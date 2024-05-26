Doktorlar 1 ay ömür biçip eve gönderdi! Tedavisi Türkiye’de devam edecek

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ALMANYA’nın Bremen şehrindeki ‘Bremen Ost Hastanesi’nde 5 haftadır çoklu organ yetmezliği tedavisi gören ve doktorların 1 ay ömür biçtiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, çare için Türkiye’ye başvurdu. Hastane doktorları tarafından organların iflas ettiği belirtilerek eve gönderilen Leyla Terzi için Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu devreye girdi. Başkonsolosluk aracılığıyla hastanın tedavisine Türkiye’de devam edilmesine karar veren Sağlık Bakanlığı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bremen’e ambulans uçak gönderdi. Terzi, önceki gün akşam saatlerinde ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi.