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Doktorlar 1 ay ömür biçip eve gönderdi! Tedavisi Türkiye’de devam edecek

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#Almanya#Leyla Terzi#AVRUPADAN HABERLER
Doktorlar 1 ay ömür biçip eve gönderdi Tedavisi Türkiye’de devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 12:22

Almanya’nın Bremen şehrindeki bir hastanede doktorların 1 ay ömür biçtiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, tedavi için ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi.

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ALMANYA’nın Bremen şehrindeki ‘Bremen Ost Hastanesi’nde 5 haftadır çoklu organ yetmezliği tedavisi gören ve doktorların 1 ay ömür biçtiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, çare için Türkiye’ye başvurdu. Hastane doktorları tarafından organların iflas ettiği belirtilerek eve gönderilen Leyla Terzi için Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu devreye girdi. Başkonsolosluk aracılığıyla hastanın tedavisine Türkiye’de devam edilmesine karar veren Sağlık Bakanlığı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bremen’e ambulans uçak gönderdi. Terzi, önceki gün akşam saatlerinde ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Doktorlar 1 ay ömür biçip eve gönderdi Tedavisi Türkiye’de devam edecek

Doktorlar 1 ay ömür biçip eve gönderdi Tedavisi Türkiye’de devam edecek
‘GURUR DUYUYORUZ’
Bremen Havalimanı’nda konuşan Terzi, “Türkiye’ye gideceğim için çok seviniyorum ama çocuklarımdan ayrıldığım için de üzülüyorum” dedi. Leyla Terzi’nin kızı Tuğba Arslan da “Almanya’da hiç iyi bakmıyorlar. Devletimizle gurur duyuyoruz. Herkesin vatanı kendine güzel, bunu hiçbir zaman unutmayın” diye konuştu. Leyla Terzi’nin eşi Ali Terzi ise “Hastane eşimi taburcu edince Hannover Başkonsolosluğu’na başvurduk ve tedavisinin Türkiye’de yapılmasını istedik. İstedikleri evrakları tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde onay geldi” dedi.

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#Almanya#Leyla Terzi#AVRUPADAN HABERLER

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