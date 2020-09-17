Doktor hatası doktoru komaya soktu

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Kasım 2018’de doğum yapan 37 yaşındaki doktorun hayatını karartan hatalar zinciri temizlikçi kadınla başladı. Temizlikçi, ameliyathaneyi temizlediği sırada temizlik malzemelerinin bulunduğu arabasıyla solunum cihazına çarptı. Temizlikçi, dökülen parçaları topladı ve durumu da ameliyathaneden sorumlu hemşireye bildirdi. Hemşire olayı doktorlara ve diğer görevlilere bildirmeyi unuttu. Ertesi gün de haftalık izni nedeniyle işe gelmedi. O gün de doktor hastasını ameliyata alarak narkoz verdi, solunum cihazına bağladı. Cihazın bozuk olduğunu ve çalışmadığını 10 dakika sonra fark etti. Ancak iş işten geçmişti. Hastanın beyninde büyük hasar oluşmuş ve hasta komaya girmişti.

Olayla ilgili görülen davada hâkim, sorumluluğun ameliyat yapan doktorda olduğunu belirterek, “Trajik hatalar zinciri. Ama sorumlusu sizsiniz” diyerek doktoru da hemşireyi de ‘tedbirsizlik sonucu adam yaralamak’tan suçlu buldu. Hemşirenin avukatı da müvekkilinin olayda kusurunun çok az olduğunu belirterek doktoru suçladı. Avukat, “Doktor ameliyat öncesi solunum cihazını kontrol etmek zorundaydı” dedi. 62 yaşındaki doktor, 20 bin 700 euro, hemşire ise 1000 euro para cezası aldı.