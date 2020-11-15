DJ Şenol ve arkadaşları evsizleri unutmadı

YETKİLİ kurumlardan izin alarak özellikle Türkiye kökenli esnaf ve iş insanlarından hem nakit para hem de yiyecek ve giyecek topladıklarını belirten DJ Şenol, şunları söyledi: “Havaların soğumasıyla sokaklarda yaşamlarını sürdürmek zorunda olan insanlar daha da zor günler geçirmeye başladı. Bunun yanı sıra salgın nedeniyle insanlar sokağa çıkmadıkları için bu insanlar daha da zorlanacak. Herkes yaşadığı çevredeki sorunlarla yakından ilgilenmeli bence. Biz evlerimizde rahat rahat yatarken bu insanlara soğuk kış günlerinde günlerde az da olsa yardımımız dokunsun diye arkadaşlarımızla yardım toplamaya başladık. Kısa sürede önemli derecede yardımı toplayıp Hannover Tren Garı’nın arkasındaki Raschplatz’da dağıtımını yaptık. Aralık ayının ilk haftasına kadar toplamaya devam edeceğiz ve topladıklarımızı 02.12.2020 tarihinde aynı adreste dağıtacağız.”