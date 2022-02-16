DİTİB’den hizmet içi eğitim semineri

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EYALET ve bölge birliklerinin muhasebeden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin iştirak ettiği seminere; DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürü Sami Sipahi ile birim personeli katıldı. Seminer, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Sipahi’nin selamlama konuşmasıyla başladı. Muhasebenin önemine işaret eden DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, kurum olarak bu hususta bugüne kadar iyi bir performans sergilendiğini, üyelerin ve din hizmeti sunulan Müslümanların teşkilata teveccühünün arttığını dile getirdi. Derneklere özel hazırlanan muhasebe programı ile muhasebe işlemlerinin daha da kolaylaşacağını belirten Türkmen, muhasebe programına katkı sunanlara teşekkür etti.