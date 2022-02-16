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DİTİB’den hizmet içi eğitim semineri

#DİTİB#Abdurrahman Atasoy#İrfan Saral
DİTİB’den hizmet içi eğitim semineri

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) eyalet ve bölge birlikleri yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. DİTİB Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Muhasebe Bilgilendirme ve İstişare’ konulu hizmet içi eğitim semineri, Dahlem DİTİB Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

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EYALET ve bölge birliklerinin muhasebeden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin iştirak ettiği seminere; DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürü Sami Sipahi ile birim personeli katıldı. Seminer, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Sipahi’nin selamlama konuşmasıyla başladı. Muhasebenin önemine işaret eden DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, kurum olarak bu hususta bugüne kadar iyi bir performans sergilendiğini, üyelerin ve din hizmeti sunulan Müslümanların teşkilata teveccühünün arttığını dile getirdi. Derneklere özel hazırlanan muhasebe programı ile muhasebe işlemlerinin daha da kolaylaşacağını belirten Türkmen, muhasebe programına katkı sunanlara teşekkür etti.

DİTİB’den hizmet içi eğitim semineri
İKİ GÜN SÜRDÜ
DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, ‘DİTİB ve Gelecek Tasavvuru’ konulu yaptığı sunumun ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Seminerin önemine dikkati çeken DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral da, derneklerin iş ve işlemleri, derneklerin işleyişiyle ilgili çeşitli bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelindiğini söyledi. İki gün süren hizmet içi eğitim seminerinde, dernek muhasebesi, ‘EasyFibu’ programı, ‘Elster’ vergi beyanı, dernek muhasebesinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri gibi ana başlıklar altında sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Pandemi kurallarına uygun gerçekleşen seminer, eyalet ve bölge birliklerinin muhasebeden sorumlu yönetim kurulu üyelerine katılım belgesi takdimiyle sona erdi.

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#DİTİB#Abdurrahman Atasoy#İrfan Saral

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