DİTİB’den Almanca iki önemli eser!

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DİYANET İşleri Başkanlığı’nın bir prestij çalışması olan dört ilmihal serisinin ilk iki kitabı ‘Namaz ve Oruç İlmihali’ ile yanlış İslam görüşüne reddiye ve düzeltme mahiyetinde ‘Tek İslam: Temel Esaslar’ isimli eserler, Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) mütercim ve editörlük biriminin uzun ve titiz çalışması sonucunda Almanca olarak yayın hayatına kazandırıldı. Dr. Ahmet İnam editörlüğünde uzman tercüme heyeti tarafından Almanca çevirisi tamamlanarak yayın dünyasına kazandırılan iki önemli esere okuyucular, ZSU-SHOP https://www.zsu-shop.de üzerinden ulaşılabilecek.

NAMAZ VE ORUÇ İLMİHALİ

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından dört kitaptan oluşan ilmihaller serisinin ilk iki kitabı, sahih temele dayanan, birçok detayları ihtiva etmesi ve geniş bilgi sunması açısından da önemli ve faydalı Almanca eser.

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Namaz İlmihali Eseri, bir giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü ibadet ve önemi; diğer bölümlerde de; namazın dindeki yeri ve önemi, namazın çeşitleri, namazın farz vacip ve sünnetleri, namazların kılınışı, cemaatle namaz, namazların kazası, seferilikte namaz ve namazların cem ile kılınması, hastalık ve özürlülük halinde namaz, namazla ilgili sûre, duâ ve tesbîhât konuları işlenmiştir.

ORUÇ İLMİHALİ

Oruç İlmihali eseri, bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ‘Ramazan ayı ve fazileti’, diğer bölümlerde de; oruç ibadeti, önemi ve fazileti, orucun farz oluşu ve çeşitleri, oruçla ilgili dinî hükümler, Ramazan ve oruç sevinci: Bayram konuları işlenmiştir.

Her iki eserin sonunda bir de Almanca terimler sözlüğü bulunmaktadır. TEK İSLAM-İÇ PERSPEKTİF: TEMEL ESASLAR

Bu eser Almanya’daki akademik dünyada ve sair çevrelerde yanlış İslam görüşüne reddiye ve düzeltme mahiyetinde özgün bir çalışmadır. Almanya’daki çarpık İslam algısını düzeltmeye, İslam ile ilgili yanlış bilgilerin yerine doğruları ortaya koyan bir eserdir.