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DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

#DİTİB#TDV#SEMERKANT
DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürütülen, Ramazan ayı öncesi Özbekistan’ın başkenti Taşkent olmak üzere Semerkant ve Buhara vilayetlerinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı.

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SEMERKANT ve Buhara’nın farklı bölgelerinde DİTİB ve TDV gönüllüleri tarafından dağıtılan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü. Başkent Taşkent ile devam edecek ve beş gün sürecek kampanya sonunda 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtılacak. Ata topraklarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, “Özbekistan’ın Semerkant, Buhara ve Taşkent vilayetlerinde 14 ayrı dağıtım noktasında 3 bin 500 gıda yardım kolisini dağıtılacak. Beş günlük program çerçevesinde görevimizi yerine getireceğiz ve emanetleri sahiplerine ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin emanetleri emin ellerde ve yerlerine en güzel şekilde ulaşıyoruz” dedi.

DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
DİTİB Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık da, “Ramazan ayı münasebetiyle DİTİB olarak TDV iş birliğiyle mazlum ve mağdur coğrafyada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Almanya’daki hayırseverlerin emanetini teslim edeceğiz. Ramazan’ın bir nebze de olsa mutluluğunu kardeşlerimize hissettirmek için buraya geldik. Kardeşlerimizin yüzlerindeki sevinci görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.
DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

 

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#DİTİB#TDV#SEMERKANT

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