DİTİB ve TDV, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

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SEMERKANT ve Buhara’nın farklı bölgelerinde DİTİB ve TDV gönüllüleri tarafından dağıtılan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü. Başkent Taşkent ile devam edecek ve beş gün sürecek kampanya sonunda 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtılacak. Ata topraklarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, “Özbekistan’ın Semerkant, Buhara ve Taşkent vilayetlerinde 14 ayrı dağıtım noktasında 3 bin 500 gıda yardım kolisini dağıtılacak. Beş günlük program çerçevesinde görevimizi yerine getireceğiz ve emanetleri sahiplerine ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin emanetleri emin ellerde ve yerlerine en güzel şekilde ulaşıyoruz” dedi.