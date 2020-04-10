DİTİB İtalya’nın imdadına koşuyor: 200 aileye yardım!

TÜRKİYE’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, Kovid-19 salgınının İtalya’da en çok etkilediği kuzey bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine DİTİB İtalya olarak yaptıkları yardımları anlattı. Yalçın, DİTİB Milano Din Görevlisi Yusuf Özel ile beraber DİTİB İtalya’nın Milano kentindeki merkezinde hazırladıkları gıda kolilerini ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktardı.

Yalçın, yardım ulaştırdıkları aile sayısına ilişkin “Şu anda 30’u buldu. Başka kanalla gönderdiğimiz 7 aile daha var. 37 ama 40’ı bulacak. Nisan ayı içerisinde öyle sanıyorum ki 200 aileye ulaşacağız” ifadesini kullandı. Bir aileye tek bir seferlik yardım yapmadıklarının altını çizen Yalçın, “Burada İtalyan bir kadın var 5 çocuklu, dün ona ikinci kez yardım paketi götürdük. DİTİB İtalya ihtiyaç sahiplerine yetişiyor. Allah’ın izniyle” diye konuştu.





EKONOMİK AÇIDAN ZORLANIYORLAR

İtalya genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin insanları ekonomik açıdan zorlamaya başladığına işaret eden Yalçın, “Karantina uzadıkça insanların parası tükeniyor. Mesela birisi mesaj attı param az kaldı diye. Maske istemiş birisi çünkü maskesi olmadığı için markete almamışlar. Gün geçtikçe artıyor. İnşallah tez elden biter de hayırlısıyla kurtuluruz bu durumdan” temennisini dile getirdi. DİTİB İtalya olarak imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, “İhtiyaç sahibi olan mazlumun dini inancı, dili, ırkı, rengi, siyasi görüşü olmaz. Biz hepsine koşarız” dedi. Abdulmetin Yalçın, hazırladıkları koli ve paketlerin, alıcılara göre değişiklik arz ettiğini, standart bir paket olmadığını belirterek, özenle hazırladıkları paketlere Diyanet yayınlarından dergiler de koydukları bilgisini verdi.