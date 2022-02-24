‘DİTİB büyük bir değerini kaybetti’

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46 yaşında hayatını kaybeden Osman Emrem için düzenlenen cenaze merasimine, merhumun ailesi başta olmak üzere Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Hannover DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Köftürcü, DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Hacı Mehmet Yabaş, Garbsen Kocatepe Camisi Dernek Başkanı Zafer Yıldız, DİTİB eyalet, gençlik, kadın ve veli kollarının başkan ve yöneticileri, bölge cami dernek yöneticileri ile din görevlileri, Hannover ve Garbsen çevresinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Merhum Osman Emrem’in ailesi başta olmak üzere yakınlarına, dostlarına başsağlığı ve sabırlar dileyen Başkonsolos Gül Özge Kaya, “Bugün ahirete göç eden DİTİB camiasının kıymetli yöneticilerinden Osman Emrem’e Allah’tan rahmet diliyorum. Garbsen camimizin bu günlere gelmesinde kendisinin çok emeği geçti. Allah kendisinden ve emeği geçenlerden razı olsun. Bıraktığı bu güzel mirasları bizler, sizler yaşatacağız. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, dostlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

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‘DENİZLİ’DE DEFNEDİLECEK’

Yoğun katılımın olduğu cenaze merasiminde Emrem’in cenaze namazını DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek kıldırdı. Dilek, cenaze namazı öncesi başta kederli ailesi olmak üzere DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği’ne, Garbsen cemiyetine, cemaatine ve şehrine, DİTİB teşkilatına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Dilek, şunları söyledi: “Bugün burada kıymetli kardeşimiz Osman Emren’e son görevimizi ifa etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Osman kardeşimize ebediyet yolculuğunda yardım eylesin. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Beraberinde iyi bir sermaye ile gittiğine şahidiz. Gerek yetiştirdiği çocuklarıyla gerekse hastalığına rağmen omuzladığı vazifesine baktığımız zaman iyi bir sermaye ile Yüce Rabbimizin rızasını kazanacağını umduğumuz bu ebediyet yolculuğuna çıkmış bulunuyor. Bizler de onun sevenleri olarak arkasından dualar ediyor ve Yüce Rabbimizden kendisini cennetiyle, cemaliyle şereflendirmesini niyaz ediyoruz. DİTİB teşkilatı büyük bir değerini kaybetti. Eyalet birliğimizde genel sekreterlik görevi yürüten Osman Emrem kardeşimizin emanetini kendisinden sonra gelecekler de en güzel şekilde sahiplenecekler, koruyacaklar ve daha güzel yerlere taşıyacaklardır.”

Dilek, konuşmasının ardından merhum Osman Emrem için helallik istedi ve cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından Emrem’in ailesi taziyeleri kabul etti. Merhumun cenazesi hava yoluyla memleketi Denizli’nin Çivril ilçesindeki aile kabristanlığında defnedilmek üzere gönderilecek.