DİTİB ailesi iftar sofrasında bir araya geldi

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DİTİB personeli ve ailelerinin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, şunları söyledi: “Bu güzel Ramazan akşamında DİTİB ailesi olarak bir araya gelmenin mutluluğunu, sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayına erişmenin hazzını yaşıyoruz. Rabbim inşallah gayesine uygun bir şekilde Ramazan ayını idrak etmemizi hepimize nasip eylesin. DİTİB sadece Almanya’daki Müslümanlara, buradaki gençlere, burada yaşayanlara değil, dünyanın dört bir tarafına iyilik elini uzatan hayır ve iyilik kurumu. Bugün Avrupa’nın dört bir tarafındaki camiler, bu camilerde yetişen gençler ve dünyanın dört bir tarafında yürütülen hizmetlerimiz var. Bu, DİTİB’i kuran ve belki pek çoğu ahirete irtihal etmiş büyüklerimizin kabul olmuş dualarıdır. Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Bu zincirin bir yerinde olmak ve bu zincire dahil olmak büyük bir onurdur. DİTİB ailesinin bir üyesi olmak, buranın bir parçası olmak çok önemlidir.”

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‘EMANETLER SAHİPLERİNE ULAŞTI’

“Bir vakıf müessesesinde hizmet etmekten ve dünyanın dört bir tarafına iyilik elini uzatabilmekten, bunun tamamını derneklerimiz ve din görevlilerimiz, merkez çalışanlarımız aracılığıyla yapmaktan dolayı Rabbim’e hamd ediyorum. Ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah azmimizi ve gayretimizi daim eylesin. Ramazan ayı öncesinden başlayarak 45 ülkeye gıda paketi dağıtımı için 100’e yakın DİTİB gönüllüsü gönderdik. Kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sudan’da, Somali’de Arjantin’de Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuruluyor. Hayır duaları alınıyor. Özellikle bu zorlu süreçte Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu’nda çalışan kardeşlerimize hassaten teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte büyük görev üstlendiler, büyük fedakârlık gösterdiler.”

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla oruçlar hep birlikte açıldı. Samimi bir ortamda geçen iftar yemeği, yapılan dua ile sona erdi.