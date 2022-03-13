‘Dilara’dan güzel bir haber bekliyoruz’

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ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Schüttorf kentinde bankadan 350 euro çektikten sonra ortadan kaybolan Dilara’nın babasının Süleyman Acar’ın tedirgin bekleyişi sürüyor. Kızının en son 25.02.2022 günü 16.00-18.00 saatleri arası Reine Tren İstasyonu’nda görüldüğünü, o günden beri bir daha haber alamadıklarını belirten Acar, Hürriyet’e konuştu: “Kızım Dilara’nın kaybolduğu günden beri telefonu kapalı. Polis, kızımın sosyal medya hesaplarından en çok yazıştığı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor. Ama henüz ne onlar ne de biz kızımla ilgili hiçbir ipucu bulamadık. Çocuğumun yaşamından endişe etmeye başladık. Dilara iki kızımın en küçüğü, 16 yaşında. Her ailede olduğu gibi bizde de anlaşamadığımız konular oluyordu. Ortadan kaybolacak ciddi bir problemi yoktu.”

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‘ÇOCUKLARINIZLA ARKADAŞ OLUN’

Dilara’nın Realschule 10’uncu sınıfa giden başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Süleyman Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadığımız acıların tarifi izah edilebilecek gibi değil. Ne olur elinizde fırsat varken çocuklarınızla ilgilenin, onlarla arkadaş olun, onları kazanmaya çalışın. Ne yazık ki ondan hiçbir haber alamıyoruz. En son tren istasyonunda görülmüş. Hiçbir iz yok. Polisin ya da tanıyanların getireceği müjdeli haberi bekliyoruz. Kızımı görenler, bulanlar bana bu telefondan ulaşabilirler: +49 1523 4112303.)”