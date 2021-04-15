Dijital film şenliği başlıyor

ALMANYA’nın Münih kentinde 32 yıldır düzenlenen Türk Film Günleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da internet ortamında gerçekleşecek. SinemaTürk Derneği tarafından kent kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen film günlerinde, 12 uzun metrajlı film ve belgesel ile 15 kısa film sinemaseverlerle buluşacak. 15 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan film şölenine SinamaTürk Derneği’nin ‘tuerkischefilmtage.de’ internet adresinden ulaşılabilecek. İlk defa Almanya genelinde izlenebilecek film günlerinde yönetmenliğini Mahmut Fazıl Çoşkun’un yaptığı dram komedi türündeki 2018 yapımı ‘Anons’ filmi, Ümit Ünal’ın ‘Aşk Büyü, Vs’, Ali Özel’in ‘Bozkır’, Serhat Karaaslan’ın ‘Görülmüştür’, Kıvanç Sezer’in ‘Küçük Şeyler’, Cenk Ertürk’ün ‘Nuh Tepesi’, filmleri ile ‘Ah Gözel İstanbul’, ‘Eğer Ruh Donarsa’, ‘Kromozom Kardeşler’, ‘Ovacık’, ‘Oyuncakçı’ ve ‘Yangın Yerinde Orkideler’ isimli belgeseller gösterilecek.