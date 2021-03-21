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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraf: Wikipedia
Haber Giriş: 21.03.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Die Aerzte’den destek konserleri

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Die Aerzte’den destek konserleri

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sert tedbirler nedeniyle en zor durumda kalan sektörlerden biri de etkinlik ve konser mekânları oldu.

Almanya’nın ünlü punk-rock gruplarından Die Ärzte, Berlin’deki müzik kulüpleri ve büyük konser salonlarına destek vermek için bir konser turu düzenleyeceğini duyurdu. Grup, mayıs ayında Berlin’de küçük ve büyük toplam 12 mekânda konser verecek. Gelirlerin bir kısmı mekâna bağışlanırken, biletlerin ise karaborsaya düşmemesi uyarısında bulunuldu.
Öte yandan dünyanın en ünlü orkestraları arasında yer alan Berlin Filarmonisi uzun bir aradan sonra ilk kez 1000 seyirci önünde konser verdi. Hafta sonu verilen konserin biletleri satışa çıktıktan sonra 3 dakika içinde tükendi. Salona ancak negatif testi olan izleyiciler alındı. Filarmoni avlusunda seyirciler için PCR testi yapıldı. Seyircilerin yarısı konserden yaklaşık 2 saat önce gelerek burada test yaptırırken, diğer yarısı ise test merkezlerinde PCR testi yaptırarak konseri izleme fırsatı buldu.

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