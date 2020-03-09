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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

DFB Kupası’nda rakipler belli oldu

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DFB Kupası’nda rakipler belli oldu
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kuralarda Bayern Münih ligdeki rakibi Frankfurt ile eşleşti.

MÜNİH’te oynanacak maçta karşı karşıya gelen iki takım, 2018 DFB Kupası finalinde de rakip olmuş, kupayı Frankfurt almıştı. Kupada büyük sürpriz yaparak yarı finale yükselen 4. Lig temsilcisi Saarbrücken ise diğer yarı finalist Leverkusen ile eşleşti. İki takım Saarbrücken kentinde karşı karşıya gelecek. Rakiplerini eleyen takımlar 23 Mayıs’ta finali oynayacak. DFB Kupası finali her yıl olduğu gibi yine Berlin’de oynanacak.

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