Devleti dolandıranlar yargı önünde

MÜNİH Eyalet Mahkemesi’nde okunan savcılık iddianamesinde, organize şekilde örgütlendiği belirtilen bakım servisi çalışanlarının özellikle Rus kökenli yaşlıları seçerek kendilerine sağlık bakımı yapılıyormuş gibi gösterildiği, ancak işlemlerin sadece kâğıt üzerinde olduğu ifade edildi. Devlet kurumlarından daha fazla ödenek alma üzere belgelerde sahtecilik yaptığı belirtilen zanlıların haksız kazanç sağladığı vurgulanan iddianamede, yapılmayan hizmetler için yüklü miktarda para alındığına dikkat çekildi. Sağlık kasalarının zarara uğratıldığı sahtecilik olayında, zanlıların bazı usulsüzlükleri itiraf ederek suçlamaları kabul ettiği belirtildi. Zanlılar hakkında kararın 30 Haziran’da verilmesi bekleniyor.