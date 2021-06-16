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Avrupa
MÜNİH / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.06.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Devleti dolandıranlar yargı önünde

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Devleti dolandıranlar yargı önünde

Almanya’nın Münih ve Augsburg kentlerinde yaşlılara bakım servisinde sahtecilik yaptığı iddiasıyla haklarında soruşturma açılan aralarında doktorların da bulunduğu çok sayıda zanlı, hâkim önüne çıkarıldı.

MÜNİH Eyalet Mahkemesi’nde okunan savcılık iddianamesinde, organize şekilde örgütlendiği belirtilen bakım servisi çalışanlarının özellikle Rus kökenli yaşlıları seçerek kendilerine sağlık bakımı yapılıyormuş gibi gösterildiği, ancak işlemlerin sadece kâğıt üzerinde olduğu ifade edildi. Devlet kurumlarından daha fazla ödenek alma üzere belgelerde sahtecilik yaptığı belirtilen zanlıların haksız kazanç sağladığı vurgulanan iddianamede, yapılmayan hizmetler için yüklü miktarda para alındığına dikkat çekildi. Sağlık kasalarının zarara uğratıldığı sahtecilik olayında, zanlıların bazı usulsüzlükleri itiraf ederek suçlamaları kabul ettiği belirtildi. Zanlılar hakkında kararın 30 Haziran’da verilmesi bekleniyor.

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