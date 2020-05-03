‘Devlet yardımını abartmayın’

HÜKÜMETİ ve vatandaşları uyaran Schaeuble “Devletin her şeyin üstesinden geleceği izleniminin oluşmasından korkuyorum. Devlet yardımı abartılmamalı. Sonuçta ne kadar üretilirse devletin yardımı ve sosyal desteği de o kadar ile sınırlı olur. Sonsuz olmaz. Yaşanan krizden çıkmak için Almanya tek başına değil, Avrupa ile birlikte karar vermeli ve önlem almalı” dedi. Schaeuble, Almanların dijitalleşme konusunda şimdiye kadar hantal davrandığını hatırlatarak “Koronavirüs krizi sonrası her şey eskisi gibi olmaz. Bazı alanlara yatırım yapılacak. Dijital alana büyük yatırımların yapılacağını ve dijitalleşmede sıçramanın yaşanacağını düşünüyorum. Almanya’da dijitalleşme konusundaki hantallığını aşacaktır. Sosyal piyasa ekonomisi kriz sonrası da devam edecektir” dedi.

‘PARLAMENTONUN YERİNİ HİÇBİR ŞEY ALAMAZ’

Schaeuble, Başbakan Angela Merkel’in Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda alınan önlemlerin gevşetilmemesi yönündeki tavrını desteklediğini söylerken “Koronovirüs krizi döneminde yürütmenin güçlenmesi yasamayı zayıflatmıyor. En başından beri parlamentonun her konuda etkin olmasına önem veriliyor. Çünkü demokrasimizde parlamentonun yerini hiçbir şey alamaz. Demokrasinin ortadan kaldırılmasına izin verilmez. Bu konuda şimdiye kadar çok başarılı olduk. Benim bu konuda inancım tam” dedi. Schaeuble geçmişte abartılan bazı konuların düzeltilmesi gerektiğini belirtirken, örnek olarak arazilerin kullanımını, biyolojik çeşitliliğin azalmasını ve iklim değişikliğini gösterdi. Schaeuble “Ekonomiyi canlandırırken ‘iklim değişikliğini bu kadar da ciddiye almayalım’ diyemeyiz” dedi.